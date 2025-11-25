Шедевр за майже пів мільярда доларів: як виглядає найдорожча картина у світі

Картина, яку приписують Леонардо да Вінчі, вважається найдорожчою у світі. Свого часу її продали на аукціоні за рекордні майже пів мільйона доларів.

Як виглядає найдорожча картина у світі?

Картину "Спаситель світу" продали на аукціоні Christie's у 2017 році анонімному покупцеві за трохи більше ніж 450 мільйонів доларів. За інформацією The New York Times, покупець діяв від імені саудівського принца Бадера бін Абдулли бін Мохаммеда бін Фархана аль-Сауда, а нині полотно перебуває у власності Міністерства культури Саудівської Аравії.

"Спаситель світу" / Картина Леонардо да Вінчі

Цей твір вважають не лише найдорожчим у світі, а й одним із найбільш суперечливих. Низка вчених сумніваються в повній приналежності роботи Леонардо да Вінчі, зазначаючи, що її загальна композиція не повністю відповідає стилю іменитого художника.

Аналіз, проведений Лувром у 2018 році, дійшов висновку, що картина створювалася поступово, а руки та долоні були дописані Да Вінчі пізніше.

Яка картина да Вінчі є найвідомішою?

Як пише Vedantu, "Мона Ліза" вважається найзнаменитішою роботою Леонардо да Вінчі. Завдяки використанню техніки сфумато – плавним переходам між світлом і тінню - загадкова усмішка та погляд моделі виглядають особливо реалістичними.

"Мона Ліза" / Картина Леонардо да Вінчі

Модель картини, Ліза Герардіні, протягом століть викликає дискусії через неоднозначний вираз обличчя, що перетворило портрет на один із головних символів портретного живопису та інновацій доби Відродження.

Полотно входить до п'ятнадцяти картин Леонардо да Вінчі, що дійшли до нашого часу. Щоб побачити "Мона Лізу" до Лувру щороку приходять мільйони людей.

Коли із Лувру викрали "Мона Лізу"?