Повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Фотоапарат McDonald's 110 Film Camera – 2 225 доларів

У 1990-х McDonald's суттєво підвищив якість своїх іграшок у Happy Meal, і однією з найнеочікуваніших стала плівкова камера на формат 110.

McDonald's 110 Film Camera / Фото Retrospekt

Нещодавно одна вінтажна McDonald's 110 Film Camera була продана за 2 225 доларів.

Cactus Plant Flea Market Grimace – 1 500 доларів

До співпраці McDonald’s із брендом Cactus Plant Flea Market про нього знали далеко не всі. Але спільний "дорослий" Happy Meal із фірмовими чотириокими обличчями миттєво привернув увагу дорослих дітей 90-х.

Іграшки Grimace / Фото Business Insider

Через ажіотаж в соцмережах ці фігурки практично за одну ніч стали колекційними предметами. За іграшки в хорошому стані сьогодні просять щонайменше кілька сотень доларів. Одна запечатана іграшка Grimace разом із коробкою Happy Meal нещодавно була продана за 1 500 доларів.

McDonald's Beanie Babies – 500 доларів

Серія м'яких іграшок Beanie Babies – один із символів 90-х. У 1997 році компанія Ty об'єдналася з McDonald's, щоб створити лінійку Teeny Beanies Happy Meal.

Це одні з найпопулярніших і найвпізнаваніших іграшок того часу, які колекціонери цінують і сьогодні. Цікаво, що їхня вартість абсолютно непередбачувана. Запаковані іграшки можуть коштувати всього долар, що суперечить правилам для вінтажних колекційних предметів.

Іграшки Beanie Babies / Фото з відкритих джерел

Однак екземпляри з друкарськими помилками стабільно продаються за більш серйозні суми. Так, лот із чотирьох таких Beanies у коробках із дефектами був нещодавно проданий за 500 доларів.

Як виникли перші набори Happy Meal?

Як повідомляє Daily Meal, поява першого Happy Meal була спрямована на те, щоб полегшити життя батькам і водночас зацікавити дітей. Набір спрощував процес замовлення, а завдяки іграшці та яскравому оформленню коробки діти охочіше доїдали їжу, замість того щоб залишати недоїдені бургери.

Пізніше з'явилися перші тематичні коробки, зокрема серія, присвячена фільму "Зоряний шлях". З роками в наборах з'являлися іграшки від Play-Doh і Lego, зубні щітки, олівці, ляльки Барбі та Смурфиків.

Сучасний Happy Meal включає нагетси або гамбургер, картоплю фрі та сік. Деякі варіанти набору сьогодні орієнтовані навіть на дорослих. Ба більше, у певні роки компанію навіть називали найбільшим дистриб'ютором іграшок у світі.

До якої колаборації McDonald's готує українців?

McDonald's Ukraine заінтригували фанів серіалу "Друзі". Компанія у соцмережах опублікувала серію загадкових тизерів.

На яскравих постерах з'явилися цитати з "Друзів": "Хей, як життя?" та "Джої не ділиться їжею". Користувачі в мережі вважають, що в такий спосіб McDonald's готує колаборацію з легендарним серіалом.

Крім того, подібні колаборації вже з'являлися у ресторанах McDonald's у інших країнах. Однак наразі компанія обмежується загадковим підписом "Побачимось xx.xx", тож залишається лише здогадуватися, коли вона з'явиться в Україні.