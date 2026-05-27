Коштує як десятки елітних квартир: який рукопис став найдорожчим у світі

Найдорожчим рукописом у світі тривалий час вважав "Кодекс Лестера" Леонардо да Вінчі, який був продайни у 1994 році за майже 31 мільйон доларів. Зараз з урахуванням інфляції ціна вдвічі зросла. Втім попри це зараз з'явився новий рекордсмен, який перевершив суму в понад 31 мільйон доларів.

Скільки коштує найдорожча книга у світі й в чому її особливість, зазначається на сайті Guinness World Records.

Ця книга коштує майже 31 мільйон доларів

Найдорожчою книгою, яку коли-небудь продавали у світі, вважається "Кодекс Лестера" Леонардо да Вінчі. У 1994 році рукопис продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 30,8 мільйона доларів, а з урахуванням інфляції його вартість оцінюють вже у 62,4 мільйона доларів. Цей унікальний манускрипт придбав співзасновник Білл Гейтс.



Як виглядає "Кодекс Лестера" / Фото Вікіпедія

Загалом "Кодекс Лестера" – це рукописний зошит із нотатками, теоріями, спостереженнями та ілюстраціями митця, над яким він працював приблизно з 1508 року.

Сторінки рукопису мають розмір близько 30 на 22 сантиметри. Цікаво, що колись вони були зшиті у повноцінну книгу, однак нині аркуші виставляють окремо. У записах да Вінчі досліджував природу води, світла, астрономію та інші наукові явища.

До речі, за даними Forbes, 2 місце у рейтингу найдорожчих книг посідає "Євангеліє Генріха Лева", яке у 1983 році продали за 28 мільйонів доларів. А 3 сходинку займає історичний документ 1215 року "Велика хартія вольностей" за 24,5 мільйона доларів, яку придбали у 2007 році.

Чи є рукописи, які продали ще дорожче?

Річ у тім, що роками найвищу ціну на аукціонах утримував "Лестерський кодекс". Але у Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's було продано релігійний рукопис "Кодекс Сассуна", за який віддали 38,1 мільйона доларів. Це стародавня єврейська Біблія, ціна на яку стала рекордною для історичних манускриптів. Загалом рукопису понад 1 100 років, зазначають The New York Times.

Експерти вважають його найдавнішою та майже повністю збереженою копією єврейської Біблії. Кодекс датують кінцем 9 – початком 10 століття, а всередині збереглися майже всі 24 книги Старого Завіту.

Перед продажем Sotheby's оцінював книгу у 30 – 50 мільйонів доларів. Після кількахвилинних торгів артефакт придбали для Museum of the Jewish People у Тель-Авіві.

Назву Кодекс отримав на честь колекціонера Давида Соломона Сассуна, якому рукопис належав у 20 столітті. Дослідники наголошують, що ця книга є важливою ланкою між сувоями Мертвого моря та сучасними текстами Біблії.

Найзагадковіша книга Середньовіччя

Рукопис Войнича вважають однією з найбільших загадок Середньовіччя, яку не можуть розгадати вже понад 600 років. Манускрипт отримав назву на честь польсько-литовського антиквара Вілфріда Войнича, який придбав його у 1912 році.

Радіовуглецевий аналіз показав, що рукопис створили ще на початку 15 століття – приблизно між 1404 і 1438 роками. Усередині книги є ботанічні ілюстрації, астрономічні схеми, дивні зображення людей і сторінки, схожі на фармацевтичні записи.

Але найбільше дослідників дивує саме текст. Він виглядає як справжня мова з власними правилами та структурою, однак жодна спроба перекладу так і не дала результату. У наш час до розгадки долучилися навіть алгоритми штучного інтелекту, але зміст рукопису досі залишається таємницею.