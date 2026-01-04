Від Зосиної Волі до сьогодення: як перейменовували найдовшу вулицю Івано-Франківська

Найдовша в Івано-Франківську вулиця тягнеться від центральної частини міста до південних околиць. Її загальна протяжність перевищує 5 кілометрів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інформатор".

Дивіться також У Львові мали бути три гілки метро: де його будували та чому проєкт зупинили

Як змінювалася назва найдовшої вулиці Івано-Франківська?

Вулиця Євгена Коновальця є найдовшою в Івано-Франківську. Сучасної протяжності вона набула після 1965 року, коли до складу міста включили село Опришівці.

Після цього Коновальця продовжили аж до Бистриці Надвірнянської. Історія вулиці сягає 18 століття. Спершу вона мала назву Зосина Воля – на честь Софії, доньки Юзефа і Вікторії Потоцьких. Згідно з переказами, дівчина вирізнялася добротою й милосердям та опікувалася нужденними. В її пам'ять батько заснував притулки для бідних на цій території.

Де розташована вулиця Євгена Коновальця: дивіться на карті

У різні історичні періоди вулиця неодноразово змінювала назву. За часів Австро-Угорщини її перейменували на Каліцьку, а в часи німецької окупації вона стала вулицею Шевченка. Вже після Другої світової війни вона носила ім'я радянського офіцера Петра Дадугіна.

Нинішню назву на честь Євгена Коновальця вулиця отримала у 1993 році.

Яка найкоротша вулиця Івано-Франківська?

Як пише Frankivsk-future, Вулиця Івана Труша – найкоротша і найвужча в Івано-Франківську. Вона завдовжки всього 65 метрів та 6 метрів завширшки. Вона розташована в самому історичному центрі міста та з'єднує вулицю Лесі Українки з площею Ринок.

Виникла вона невдовзі після заснування міста-фортеці. Спочатку вулиця називалася Божнича. Вже у 1942 році рішенням нацистської окупаційної влади вулицю перейменували на Темну.

Волиця Івана Труша у 1930-х роках / Архівне фото

У повоєнні роки вулиця отримала назву Коротка, а місцеві інколи називали її Малою. У 1960-х роках її перейменували на честь радянського актора Василя Качалова.

Свою сучасну назву на честь художника Івана Труша вулиця отримала у 1995 році. Нині на цій вулиці розташовано лише чотири будинки, однак юридично до неї належить лише будинок №4, тоді як решта мають адреси прилеглих вулиць.

Що відомо про найдовшу вулицю у Львові?