Коли у Львові фіксували рекордно низьку температуру повітря

Останні дні в Україні видались дуже холодними. Кажуть, що такої зими давно не було, адже цього разу вона сніжна і холодна.

У Львові випало дуже багато снігу та значно знизилась температура, проте це ще не рекорд. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Фотографії старого Львова".

Якою була найхолодніша зима у Львові?

У Львові фіксували різні температури взимку. Абсолютний мінімум був в середині минулого століття. Рекордною стала зима 1956 року. Тоді 10 лютого 1956 року зафіксували температуру -29,5 градусів.



Найхолодніша зима у Львові / Фото "Фотографії Старого Львова"

Зокрема, були у Львові й зовсім інакші зими. Наприклад, фіксували також і протилежний температурний рекорд – найтепліший зимовий день. Ним стало 25 лютого 1990 року. Тоді зафіксували температуру +17,7 градуса.

Якою була найсуворіша зима в Україні 97 років тому

Зими у Львові майже 100 років тому відзначалися тривалими морозами, стабільними мінусовими температурами і рясними снігопадами, пише T1.ua.

У Національному цифровому архіві Польщі збереглося кілька світлин, які зафіксували аномально сніжну зиму на території Тернопільщини та Львівщини у 1929 році.

На фотографіях можна побачити залізничні колії сполученням Тернопіль – Ланівці та Львів – Тернопіль. Через багатометрові снігові замети рух потягів на цих напрямках був повністю зупинений.

Які художники малювали українську зиму?