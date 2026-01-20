Європа замерзла та поринула у хаос: якою була зима, коли Сонце "не працювало"

Зима в Європі зазвичай не дуже холодна та майже безсніжна, проте іноді видаються роки, коли все зовсім не так. Наприклад, у 2026 році зима видалась трохи більш суворою, ніж завжди.

Однак її не можна порівняти із тим, якою була найхолодніша зима в історії Європи. Про це мовиться у Вікіпедії.

Якою була найбільш сувора зима в Європі?

Вважається, що найсуворішою у Європі була зима 1708-1709 років. Саме її вважають найхолоднішою за останні 500 років, хоча це може викликати питання.

Зниження температури почали фіксувати на початку січня, а саме вночі проти 6 січня 1709 року. Тоді стовпчики термометрів показали -12 градусів. Ситуація погіршувалась, бо вже 10 січня температура була -15 градусів.

Ніколи в своєму житті не бачила такої зими, як ця,

– писала Єлизавета-Шарлотта Пфальцька, герцогиня Орлеанська, у листі до своєї бабусі.

Морози мали значний вплив. Грунт промерз більш ніж на метр, всі водойми теж замерзли, риба загинула. Холод знизив урожай, а у Франції це спровокувало голод, через який до кінця 1710 року померло понад 600 тисяч людей.



Ця зима була дуже складною для Європи / Фото Pexels

Холод стояв неймовірний, хоч зараз ми переживаємо і нижчі температури, але зима 170-1709 років була такою суровою не тільки через температуру повітря.

Цікаво! Саме під час цієї зими німецький фізик Габрієль Фаренгейт зафіксував рекордно низьку температуру як 0 для своєї шкали. За нульове значення він взяв −17.8 градусів Цельсія.

Чому холод відчувався так сильно?

Якщо говорити спрощено, то у період, коли зафіксували найсуворішу зиму у Європі, сонце було менш активним. У історії це називають мінімум Маундера, пише NASA. Це час з 1645 до 1715 року, коли на Сонці майже не було сонячних плям (їх фіксували приблизно 50 замість тисяч).

Вчені досі обговорюють, чи справді це було пов'язано, проте така версія існує. Фактично, сонце працювало "слабше" і тому температура могла відчуватись інакше.

Якою була найсуворіша зима в Україні?