Однако ее нельзя сравнить с тем, какой была самая холодная зима в истории Европы. Об этом говорится в Википедии.

Какой была самая суровая зима в Европе?

Считается, что самой суровой в Европе была зима 1708-1709 годов. Именно ее считают самой холодной за последние 500 лет, хотя это может вызвать вопросы.

Снижение температуры начали фиксировать в начале января, а именно ночью на 6 января 1709 года. Тогда столбики термометров показали -12 градусов. Ситуация ухудшалась, потому что уже 10 января температура была -15 градусов.

Никогда в своей жизни не видела такой зимы, как эта,

– писала Елизавета-Шарлотта Пфальцкая, герцогиня Орлеанская, в письме к своей бабушке.

Морозы имели значительное влияние. Почва промерзла более чем на метр, все водоемы тоже замерзли, рыба погибла. Холод снизил урожай, а во Франции это спровоцировало голод, из-за которого к концу 1710 года умерло более 600 тысяч человек.



Эта зима была очень сложной для Европы / Фото Pexels

Холод стоял невероятный, хоть сейчас мы переживаем и более низкие температуры, но зима 170-1709 годов была такой суровой не только из-за температуры воздуха.

Интересно! Именно во время этой зимы немецкий физик Габриэль Фаренгейт зафиксировал рекордно низкую температуру как 0 для своей шкалы. За нулевое значение он взял -17.8 градусов Цельсия.

Почему холод ощущался так сильно?

Если говорить упрощенно, то в период, когда зафиксировали самую суровую зиму в Европе, солнце было менее активным. В истории это называют минимум Маундера, пишет NASA. Это время с 1645 до 1715 года, когда на Солнце почти не было солнечных пятен (их фиксировали примерно 50 вместо тысяч).

Ученые до сих пор обсуждают, действительно ли это было связано, однако такая версия существует. Фактически, солнце работало "слабее" и поэтому температура могла ощущаться иначе.

Какой была самая суровая зима в Украине?