Мандрівник відвідав сотні ресторанів "МакДональдз" і назвав найкращий: його вибір вражає

У більш ніж 100 країнах світу налічується понад 41 000 закладів "МакДональдз". Відданому шанувальнику американської мережі Гері Хе вдалося побувати в 55 країнах на шести континентах, щоб сказати, який "МакДональдз" найкращий.

Гері Хе розповів про свій улюблений ресторан у книзі "МакАтлас", пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Мандрівник був вражений від McSki у горах Швеції

За версією мандрівника, найкращим рестораном є McSki, який відкритий лише в зимові місяці на гірськолижному курорті Ліндваллен у Швеції. Цей заклад було відкрито 1996 року й оформлено у вигляді будиночка.

Ресторан має вікно для лиж ззаду, де відвідувачі можуть замовити страви з меню El Maco, яке доступне лише в скандинавських країнах.

McSki розташовувався на самоті, на схилі гори, і це дало змогу зробити одні з моїх улюблених фотографій за всю поїздку,

– розповів мандрівник.



McSki у Швеції / Фото Гері Хе

Також Гері згадав про "МакДональдз" у формі НЛО в Розуелі, що в США. Цей ресторан уособлює місцеву історію "спостережень інопланетян".

Будівля не тільки має форму літаючої тарілки, а й прикрашена статуями Рональда Макдональда і його друзів у космічних костюмах, а також статуєю інопланетянина, який зустрічає гостей біля входу.



"МакДональдз" у формі НЛО в Розуелі / Фото Гері Хе

Як розповів мандрівник, це також один із небагатьох ресторанів "МакДональдз" у світі, якому дозволено мати сувенірний магазин.

Гері вподобав перший китайський "МакДональдз" у центральному торговому районі Шеньчженя, Дунмень. У цьому ресторані подають незвичайні десерти, як-от пиріг таро, приготований із популярного місцевого коренеплоду.

Мандрівник розповів, що відвідав незвичайний "МакДональдз" у Новій Зеландії, де відвідувачі можуть поїсти ківібургери (скибочки буряка і смажене яйце на яловичій котлеті), сидячи всередині списаного літака Douglas DC-3.



"МакДональдз" у Новій Зеландії / Фото Гері Хе

Гері був у ресторані Denton House у Нью-Йорку. Ця будівля була зведена 1795 року і перетворена в 1860-х роках на двоповерховий особняк.

За словами Гері, найнезвичайнішою стравою серед ресторанів "МакДональдз" є "МакСпагетті", якою відвідувачів пригощають на Філіппінах. Разом з тим, Гері каже, що його подорож ще не закінчена. Він планує відвідати ще десятки ресторанів "МакДональдз" по всьому світу.