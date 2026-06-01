Ви знаєте її напам'ять: яка пісня вважається найпопулярнішою у світі

Існує пісня, яка стала невіддільною частиною святкувань та знають у всьому світі. Однак мало хто здогадується, яке несподіване походження вона має.

Про історію найпопулярнішої у світі пісні розповідає Parade.

Яка пісня є найпопулярнішою у світі?

Небагато пісень можна впізнати так швидко, як "Happy Birthday to You". 4 березня 1924 року композицію опублікувала компанія Clayton F. Summy Co., хоча її історія почалася ще у 1893 році.

Першою версією майбутнього світового хіта була дитяча вітальна пісня "Good Morning to All", створена сестрами Мілдред Хілл і Патті Хілл. Спершу вона звучала так:

Доброго ранку вам / Доброго ранку вам / Доброго ранку, любі діти / Доброго ранку всім.

Мілдред Хілл / Архівне фото

Як зазначає Смітсонівський інститут, Патті прагнула створити пісню, яка відповідала б музичним здібностям маленьких дітей.

Коли у пісні з'явилися слова про день народження?

Звичні сьогодні слова про день народження з'явилися лише через кілька років – приблизно між 1911 і 1912 роками. Саме тоді шкільна пісенька поступово перетворилася на всесвітньо відомий атрибут святкувань.

Історія розповідає, що одна або обидві сестри були на дні народження в літній хатинці, і саме там текст пісні було змінено,

– розповів куратор Історичного музею Фрейзера в Луїсвіллі Мік Салліван.

Він також зазначав, що однією з особливостей пісні була її гнучкість. Текст легко змінювали залежно від ситуації. На початку 20 століття мелодія з оновленими словами вийшла за межі шкіл і домашніх святкувань, дедалі частіше звучачи на масових заходах та в кіно.

Її популярності сприяли простота та легкість, адже коротка мелодія й нескладний текст швидко запам’ятовувалися, тому пісню міг співати практично кожен. З часом вона стала невіддільною частиною світової культури.

Цікаво! За даними "Книги рекордів Гіннеса", "Happy Birthday to You" – найвідоміша пісня англійською мовою.

Чому пісню рідко виконували у кіно?

Упродовж багатьох років авторські права обмежували комерційне використання пісні, зокрема в фільмах, театральних постановках, телешоу та рекламі. У 1935 році Джессіка Матір Гілл, молодша сестра авторок, надала компанії Clayton F. Summy Company право випустити нову версію "Happy Birthday" захищену авторським правом.

Крапку в багаторічних юридичних суперечках поставили лише у 2016 році, коли було офіційно визнано, що композиція є суспільним надбанням. Відтоді її можна вільно виконувати та використовувати.

Так, через понад 100 років та численні суперечки щодо авторського права, "Happy Birthday to You" залишається однією з найвідоміших мелодій у світі.