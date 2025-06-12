Якою була найпопулярніша пісня у світі в 1999 році: ви точно її чули

Щороку з'являються тисячі пісень по всьому світу. Однак лише одиниці із них отримують величезну популярність та залишаються впізнаваними навіть через десятки років.

І сьогодні ми розповімо про один із безсмертних хітів. Яка пісня була найпопулярнішою у світі в 1999 році – читайте на 24 Каналі.

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Яка пісня була найпопулярнішою у 1999 році

Музичний світ 1999 року подарував світові безсмертні хіти. 26 років тому Брітні Спірс випустила свій хіт Baby one more time, а гурт Eiffel 65 – пісню Blue, котра і дотепер розриває танцювальні майданчики. Того ж року своїми хітами запалювали Емінем, Рікі Мартін, Вітні Г'юстон та інші.

Однак найпопулярнішою піснею того року став хіт, який з'явився наприкінці 1998 року. І мова йде про сингл американської співачки вірменського походження – Шер. Звісно ж, це безсмертний хіт Believe. У той час студійний запис з використанням автотюну був чимось новим для музичної індустрії, а пісня очолила чарти низки країн.

Шер – Believe: дивіться відео

Американський часопис Billboard назвав цю пісню головним хітом 1999 року. Ба більше, у 2021 році композиція ввійшла до списку 500 найкращих пісень усіх часів від журналу Rolling Stone.

За 26 років на цю пісню з'явилося чимало каверів. Саме Believe допомогла Шер закріпити за собою статус ікони поп-музики.

Зараз співачка працює над своїм останнім музичним альбомом. 79-річна Шер ще у листопаді 2024 року оголосила, що він стане фінальним у її кар'єрі.