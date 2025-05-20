У житті співачки трапилося чимало цікавих подій, а ще вона від початку повномасштабної війни активно підтримує Україну. Цікаві факти з біографії Шер розповість 24 Канал.

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60 років у чартах

Співачка Шер, вона ж Шерилін Саркісян, є справді іконою в історії музики. Про це свідчить бодай той факт, що з 1960-х років пісні Шер кожного десятиліття потрапляли в Billboard Hot 100.

Останньою була пісня з альбому Christmas у 2023 році, котра дебютувала на 94 місці.

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Феномен Шер критики пояснюють тим, що вона гнучка до змін – змінює образи та стиль, чим постійно залучає молодшу аудиторію і втримує відданих фанатів.

Коханка Тома Круза

У 2018 році Шер зізналася, що у неї був роман з актором Томом Крузом. Це було ще в 1985 році, проте їхній роман тривав не довго. Пара познайомилася на весіллі Мадонни та Шона Пенна.

За словами Шер, вони залишилися друзями з Крузом, але вона вважає його одним із найкращих коханців.

Новий коханець значно молодший

Зараз Шер перебуває у стосунках з Александром Едвардсом, якому 39 років. Тобто різниця у віці в пари становить 40 років.

Пара познайомилася у 2022 році, у 2023 році вони розійшлися, проте відновили свої стосунки. Попри критику через різницю у віці, Шер каже, що її це абсолютно не турбує.

Підтримує Україну

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шер активно підтримує нашу державу, оголошувала про готовність приймати українських біженців, критикувала американський уряд за недостатню допомогу Україні та не стримувала слів щодо кремлівського диктатора.

Ба більше, у 2022 році в Україні працювала благодійна організація Шер – Free The Wild, котра допомагає тваринам. Представникам організації в перші дні війни вдалося евакуювати з одного з зоопарків кількох левів, тигра і пантеру. Однак не вдалося вивезти буру ведмедицю Машу. Співачка розпорядилася організувати для цього спеціальну місію. Машу знайшли та евакуювали до Румунії.

Записує останній альбом

У листопаді 2024 року Шер анонсувала завершення кар'єри – альбом, який, ймовірно, вийде у 2025 році або у 2026 до 80-річчя співачки буде останнім.

Співачка зазначила, що процес створення останнього студійного альбому є дуже хвилюючим для неї. Це буде 28-ий студійний альбом Шер.