В жизни певицы случилось немало интересных событий, а еще она от начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину. Интересные факты из биографии Шер расскажет 24 Канал.

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60 лет в чартах

Певица Шер, она же Шерилин Саркисян, является действительно иконой в истории музыки. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что с 1960-х годов песни Шер каждое десятилетие попадали в Billboard Hot 100.

Последней была песня из альбома Christmas в 2023 году, которая дебютировала на 94 месте.

Шер – DJ Play a Christmas Song: смотрите видео

Феномен Шер критики объясняют тем, что она гибкая к изменениям – меняет образы и стиль, чем постоянно привлекает младшую аудиторию и удерживает преданных фанатов.

Любовница Тома Круза

В 2018 году Шер призналась, что у нее был роман с актером Томом Крузом. Это было еще в 1985 году, однако их роман длился не долго. Пара познакомилась на свадьбе Мадонны и Шона Пенна.

По словам Шер, они остались друзьями с Крузом, но она считает его одним из лучших любовников.

Новый любовник значительно моложе

Сейчас Шер находится в отношениях с Александром Эдвардсом, которому 39 лет. То есть разница в возрасте у пары составляет 40 лет.

Пара познакомилась в 2022 году, в 2023 году они разошлись, однако возобновили свои отношения. Несмотря на критику из-за разницы в возрасте, Шер говорит, что ее это совершенно не беспокоит.

Поддерживает Украину

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Шер активно поддерживает наше государство, объявляла о готовности принимать украинских беженцев, критиковала американское правительство за недостаточную помощь Украине и не сдерживала слов относительно кремлевского диктатора.

Более того, в 2022 году в Украине работала благотворительная организация Шер – Free The Wild, которая помогает животным. Представителям организации в первые дни войны удалось эвакуировать из одного из зоопарков нескольких львов, тигра и пантеру. Однако не удалось вывезти бурую медведицу Машу. Певица распорядилась организовать для этого специальную миссию. Машу нашли и эвакуировали в Румынию.

Записывает последний альбом

В ноябре 2024 года Шер анонсировала завершение карьеры – альбом, который, вероятно, выйдет в 2025 году или в 2026 к 80-летию певицы будет последним.

Певица отметила, что процесс создания последнего студийного альбома является очень волнующим для нее. Это будет 28-ый студийный альбом Шер.