Її досі знає кожен: якою була найпопулярніша українська пісня у 2005 році

20 років тому в Україні з'явилося чимало хітів, а музична індустрія переживала піднесення після Помаранчевої Революції та через те, що 50-й конкурс Євробачення переїхав до Києва.

І головний український хіт 2005 року теж пролунав на Євробаченні. Що це за пісня – розповідає 24 Канал.

Цікаво Грала по всій Європі: якою була найпопулярніша українська пісня у 2004 році

Головний хіт 2005 року

Найпопулярніша пісня 2005 року з'явилася ще наприкінці 2004-го під час Помаранчевої революції. І, звісно ж, це пісня "Разом нас багато" франківського гурту "Ґринджоли", яка була написана на підтримку Віктора Ющенка, інавгурація якого відбулася у січні 2005 року.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться відео

"Разом нас багато" грала звідусіль. Піком популярності пісні стало включення її у список фіналістів національного відбору Євробачення. Фронтмен гурту Роман Калин пізніше казав, що виступаючи в студії НСТУ навіть не знав, що вони – учасники відбору, а не гості. "Ґринджоли" перемоги і "помаранчевий гімн" отримав право представляти Україну на Євробаченні.

"Разом нас багато" на Євробаченні: дивіться відео

Для конкурсу довелося змінювати текст, бо, зокрема, рядки: "Ющенко, так! Це наш президент!" порушували правила конкурсу про аполітичність. З оновленою версією "Ґринджоли" виступили на конкурсі, де посіли 19-те місце і після того популярність пісні "Разом нас багато" пішла на спад, а пізніше взагалі стала свого роду мемом. Проте після знана і досі.

До 2017 року виступ "Ґринджолів" залишався у статусі найгіршого за результатами на Євробаченні.