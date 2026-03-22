Найбільш таємниче метро у світі: де воно розташоване та чому це – військовий об'єкт

У світі багато різних метрополітенів, які мають чим здивувати. Зокрема, часто підземки ніби не тільки виконують практичну роль, а й передають атмосферу.

У Північній Кореї також є метро, яке вважається чи не найбільш секретним у світі. Про це пише Telegraph.

Що відомо про метро у Північній Кореї?

Будівництво метро у столиці Північної Кореї Пхеньяні розпочалось у 1965 році. Воно має дві лінії, які простягаються на 22,5 кілометра. Це метро також є одним із найглибших серед тих, які функціонують. Станції збудовані на глибині 100 – 200 метрів під землею. Завдяки такому плануванню метрополітен може слугувати укриттям.



Метро у Пхеньяні / Фото Вікіпедія

Раніше відвідати можна було всього 2 станції, проте у 2014 році частину обмежень зняли і тепер доступні всі 17 станцій. Водночас депо, службові приміщення та деякі переходи залишаються поза використанням. Це створює певний ореол таємничості навколо цього об'єкта. Його посилює й те, що метрополітен розглядають як частину військової інфраструктури.

Крім цього, метро у Пхеньяні коштує рекордно мало. Проїзд вартує 0,005 долара, що робить цей вид транспорту популярним та затребуваним.

Які існують інші цікаві станції метро?

Різні підземки є по всьому світу. Багато з них можуть здивувати. Зокрема, і Станція метро Abbesses у Парижі, пише Sortir a Paris.

Вона вважається найглибшою у французькій столиці. Її глибина становить відносно небагато – 36 метрів.

Втім, особливу увагу варто приділити дизайну. Станція Abbesses має гвинтові сходинки. Це пов'язано із тим, що її збудували всередині пагорба, тому для того, аби дійти до платформи, спершу потрібно спуститись на достатню глибину. Всього тут 176 сходинок. Звісно, є альтернатива: можна скористатись ліфтами, якими станція теж обладнана.

Станція – привид у Лондоні