Найзавантаженіша станція метро Стокгольма: що відомо про підземку, яка розташована ніби у печері

Різні метрополітени мають цікаві станції. Вони можуть розповісти історію міста або ж просто слугують гарним доповненням до загальної атмосфери.

Наприклад, станція метро Т-Сентрален у Стокгольмі може здивувати своїм виглядом. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про станцію метро Т-Сентрален?

Станція метро Т-Сентрален у Стокгольмі є найзавантаженішою станцією зі всіх. Вона розташована так, що всі інші лінії підземки так чи інакше перетинаються з нею. Крім цього, поряд також розташований вокзал, що також додає завантаження.



Дизайн станції може здивувати / Фото Вікіпедії

До речі, назва ідеально передає це. Фактично, літера "Т" на початку означає "тунельбана" – "метро" шведською. Вона і є центральною для Стокгольма. У будній зимовий день пасажирообіг тут становить 247 700 пасажирів.

Вона належить до синьої гілки Стокгольмського метрополітену. Станція має цікивий вигляд, адже схожа на печеру – такі настрої у дизайні характерні для цієї країни.

Що відомо про інші станції?

Цікаві підземки є й у інших країнах. Наприклад, станція метро Abbesses у Парижі є найглибшою у місті, її глибина становить 36 метрів та вона прикрашена фресками, пише Sortir a Paris.

Варто особливу увагу приділити дизайну. Станція Abbesses має гвинтові сходинки. Це пов'язано із тим, що її збудували всередині пагорба, тому для того, аби дійти до платформи, спершу потрібно спуститись на достатню глибину. Всього тут 176 сходинок. Звісно, є альтернатива: можна скористатись ліфтами, якими станція теж обладнана.

Які ще станції метро є у Стокгольмі?