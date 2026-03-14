Перевозить майже половину планети за рік: як працює найзавантаженіше метро у світі
У свті багато різних метрополітенів, які не тільки перевозять пасажирів, а й розповідають частину історії. Зокрема, майже скрізь є цікаві станції.
Наприклад, у Японії один із найстаріших та найзаплутаніших метрополітенів. Про це пише Вікіпедія.
Що відомо про метрополітен Токіо?
Токійський метрополітен вважається одним із найбільших у світі. Крім цього, він визначний з іншої причини: перший у світі за пасажиропотіком. Щороку він перевозить 3,174 мільярда людей.
Будівництво розпочалось у 19220 році, за п'ять років відкрили першу між станціями "Асакуса" та "Уено". А у 1927 відбулось офіційне відкриття повноцінного метрополітену у Токіо. Вже у 2004 році частину придбала приватна компанія.
Токійське метро налічує 13 ліній, а карта виглядає так, ніби це заплутаний клубок ниток, в якому неможливо розібратись. Втім, кількість пасажирів говорить протилежне.
Серед усіх станції є та, яку використовують найчастіше. Фактично, вона є найзавантаженішою. Мовиться про "Сіндзюку". Вона пропускає приблизно 2 мільйони пасажирів на день і є найбільш "зайнятою" та другою найбільшою станцією у світі.
Як працює найменший метрополітен у світі?
Найменший метрополітен у світі, "Кармеліт", розташований у Хайфі, Ізраїль, і має лише 6 станцій на 1 лінії довжиною 2 кілометрів, пише Вікіпедія.
Метрополітен був відкритий у 1959 році. Назва походить від гори Кармель, в якій і прокладено тунель. Фактично, ця система підземного транспорту сполучає верхню та нижню частину міста. Перепад між висотами становить 268 метрів.
Скільки станцій має найбільше метро у світі?
- Нью-йоркський метрополітен є одним із найстаріших та одним із найбільших за протяжністю. Зокрема, він налічує 472 станції.
- Станції цього метрополітену стратегічно розташовані в районах Манхеттен, Бруклін, Квінз і Бронкс. Примітно, що приблизно 40% залізничних колій є надземними, тоді як решта 60% проходять під землею. Система має вражаючий трафік: щодня реєструється приблизно 5 076 000 поїздок на метро.
- У нью-йоркському метрополітені різниця між "лінією" і "маршрутом" є суттєвою. Маршрути зазнавали численних змін у зв'язку з введенням нових сполучних ділянок між різними лініями.