Перевозить майже половину планети за рік: як працює найзавантаженіше метро у світі

У свті багато різних метрополітенів, які не тільки перевозять пасажирів, а й розповідають частину історії. Зокрема, майже скрізь є цікаві станції.

Наприклад, у Японії один із найстаріших та найзаплутаніших метрополітенів. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про метрополітен Токіо?

Токійський метрополітен вважається одним із найбільших у світі. Крім цього, він визначний з іншої причини: перший у світі за пасажиропотіком. Щороку він перевозить 3,174 мільярда людей.

Будівництво розпочалось у 19220 році, за п'ять років відкрили першу між станціями "Асакуса" та "Уено". А у 1927 відбулось офіційне відкриття повноцінного метрополітену у Токіо. Вже у 2004 році частину придбала приватна компанія.



Метро в Токіо / Фото Вікіпедія

Токійське метро налічує 13 ліній, а карта виглядає так, ніби це заплутаний клубок ниток, в якому неможливо розібратись. Втім, кількість пасажирів говорить протилежне.

Серед усіх станції є та, яку використовують найчастіше. Фактично, вона є найзавантаженішою. Мовиться про "Сіндзюку". Вона пропускає приблизно 2 мільйони пасажирів на день і є найбільш "зайнятою" та другою найбільшою станцією у світі.

Як працює найменший метрополітен у світі?

Найменший метрополітен у світі, "Кармеліт", розташований у Хайфі, Ізраїль, і має лише 6 станцій на 1 лінії довжиною 2 кілометрів, пише Вікіпедія.

Метрополітен був відкритий у 1959 році. Назва походить від гори Кармель, в якій і прокладено тунель. Фактично, ця система підземного транспорту сполучає верхню та нижню частину міста. Перепад між висотами становить 268 метрів.

Скільки станцій має найбільше метро у світі?