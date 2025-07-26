Назарій Яремчук знімався у кіно: що це був за фільм та яка була роль
- У 1982 році Назарій Яремчук зіграв у музичному фільмі "Усмішки Нечипорівки" в ролі моряка дальнього плавання, виконуючи пісні українською та російською мовами.
- Фільм включає пісні композиторів Володимира Івасюка, Ігоря Поклада, Олександра Злотника та інших, а також участь Івана Поповича та Лілії Сандулеси.
Назарій Яремчук – відомий український співак. Проте для багатьох залишається маловідомим той факт, що артист свого часу спробував свої сили в акторському мистецтві.
У 1982 році Назарій Яремчук зіграв у музичному фільмі. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на канал "Пам'яті Назарія Яремчука".
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Кого зіграв Назарій Яремчук
У 1982 році в прокаті з'явився музичний фільм "Усмішки Нечипорівки", знятий Олегом Біймою. У цьому фільмі зіграв і Назарій Яремчук. Артист з'явився у стрічці в ролі моряка дальнього плавання.
Оскільки фільм музичний, то не дивно, що Яремчук виконує у фільмі пісні, а саме "Гай, зелений гай" українською та "Море любви" російською.
Назарій Яремчук у фільмі "Усмішки Нечипорівки": дивіться відео
У фільмі "Усмішки Нечипорівки" звучали пісні композиторів, Володимира Івасюка, Ігоря Поклада, Олександра Злотника, Андраша Ковача, Івана Поповича, Олександра Зуєва, Михайла Мусієнка, Івана Голяка, Костянтина Руснака і Раймода Паулса.
Окрім Назарія Яремчука у фільмі зіграли також Іван Попович та Лілія Сандулеса. До речі, відео, яке можна вважати "кліпом" на пісню "Василина" Івана Поповича – саме з фільму "Усмішки Нечипорівки".