Дві таємниці, які не дають спокою дослідникам: що приховує Невицький замок на Закарпатті

На Закарпатті, поблизу Ужгорода, розташована одна з найзагадковіших історичних споруд України – Невицький замок. Попри століття досліджень, історики досі не можуть пояснити, як саме до нього заходили, а також звідки мешканці брали воду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова у YouTube.

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Які таємниці приховує Невицький замок

Невицький замок був побудований ще у XIII – XV століттях, однак дослідники і досі не можуть розгадати дві його таємниці.

Одна з них – вхід до замку. Дослідники досі не можуть достеменно визначити, як саме до замку потрапляли люди.

Уявіть, замок мав надзвичайну складну систему входу, де були і масти, і переходи. І сьогодні, не знаючи, як виглядало це 5 століть тому, сказати остаточно, як, скажімо, верхи заїхати до замку, важко,

– зазначає Алфьоров.

Невицький замок / Фото rai.ua

Інша таємниця стосується водопостачання. Замок розташований на горі і колодязя з питною водою у ньому немає. Однак дослідники нещодавно довели, що воду до фортеці подавали трубами.

"Вода подавалась в замок трубами з іншої вищої гори, на якій било джерело з-під землі. Водогін працював за законом сполучених посудин", – розповів історик.

Цікаво, що цей закон відкрили лише через кілька століть після того, як його вже застосували на практиці у Невицькому замку.

До слова, раніше ми розповідали про те, хто був першим королем Київської Русі. Виявляється, це не Данило Галицький.