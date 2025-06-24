Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Какие тайны скрывает Невицкий замок

Невицкий замок был построен еще в XIII – XV веках, однако исследователи до сих пор не могут разгадать две его тайны.

Одна из них – вход в замок. Исследователи до сих пор не могут точно определить, как именно в замок попадали люди.

Представьте, замок имел чрезвычайно сложную систему входа, где были и масти, и переходы. И сегодня, не зная, как выглядело это 5 веков назад, сказать окончательно, как, скажем, верхом заехать в замок, трудно,

– отмечает Алферов.

Невицкий замок / Фото rai.ua

Другая тайна касается водоснабжения. Замок расположен на горе и колодца с питьевой водой в нем нет. Однако исследователи недавно доказали, что воду в крепость подавали по трубам.

"Вода подавалась в замок по трубам с другой высшей горы, на которой бил источник из-под земли. Водопровод работал по закону сообщающихся сосудов", – рассказал историк.

Интересно, что этот закон открыли лишь через несколько веков после того, как его уже применили на практике в Невицком замке.

К слову, ранее мы рассказывали о том, кто был первым королем Киевской Руси. Оказывается, это не Даниил Галицкий.