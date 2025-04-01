Бос Snapchat дає нереальне завдання новачкам у компанії: для чого він це робить
- Гендиректор Snapchat Еван Шпігель дає новим співробітникам складне завдання в перший день, щоб розвивати креативність і критичне мислення.
- Цей підхід допомагає подолати страх невдачі та сприяє згуртуванню колективу.
Іноді перший день на новій роботі задає тон на все подальше перебування на ній. Саме тому гендиректор Snapchat Еван Шпігель дає новим співробітникам своєї команди дизайнерів дуже складне завдання в їхній перший день роботи.
Еван Шпігель пояснив, чому дає завдання, яке майже неможливо виконати, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
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"Ми проводимо критику дизайну раз на тиждень протягом кількох годин. У перший же день ви повинні щось представити... Звичайно, у свій перший день, коли у вас немає контексту для того, над чим працює компанія... Як же вам придумати гарну ідею? Я маю на увазі, що це майже неможливо", – сказав він.
Такий підхід може здатися несправедливим та жорстким. Але, як зазначає Шпігель, цей підхід закладає основу для креативності та навичок критичного мислення, які знадобляться працівникові для досягнення успіху в компанії.
Також цей підхід може допомогти людям швидко подолати страх невдачі, заохочуючи їх йти на більший ризик, пов'язаний з роботою.
Ваш найгірший страх справдився: ми сидимо разом і розглядаємо ідею, яка не така чудова. Я маю на увазі, іноді вони досить хороші, але в кінцевому підсумку не настільки чудові. І я думаю, що це відкриває двері для творчості. Ви вже зазнали невдачі,
– зазначив Еван.
За словами Шпігеля, цей трюк допомагає людям набути впевненості та психологічної стійкості, а також є своєрідною формою згуртування колективу.
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