Еван Шпігель пояснив, чому дає завдання, яке майже неможливо виконати, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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"Ми проводимо критику дизайну раз на тиждень протягом кількох годин. У перший же день ви повинні щось представити... Звичайно, у свій перший день, коли у вас немає контексту для того, над чим працює компанія... Як же вам придумати гарну ідею? Я маю на увазі, що це майже неможливо", – сказав він.

Такий підхід може здатися несправедливим та жорстким. Але, як зазначає Шпігель, цей підхід закладає основу для креативності та навичок критичного мислення, які знадобляться працівникові для досягнення успіху в компанії.

Також цей підхід може допомогти людям швидко подолати страх невдачі, заохочуючи їх йти на більший ризик, пов'язаний з роботою.

Ваш найгірший страх справдився: ми сидимо разом і розглядаємо ідею, яка не така чудова. Я маю на увазі, іноді вони досить хороші, але в кінцевому підсумку не настільки чудові. І я думаю, що це відкриває двері для творчості. Ви вже зазнали невдачі,

– зазначив Еван.

За словами Шпігеля, цей трюк допомагає людям набути впевненості та психологічної стійкості, а також є своєрідною формою згуртування колективу.

До речі, керуючий директор Xero Australia Трент Іннес, використовує "тест гарячого напою" для оцінки кандидатів на співбесіді.