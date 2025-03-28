У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті питання, на які б ви хотіли отримати відповіді, але не наважилися запитати.

Цього разу ми поспілкувалися з Юліаною, більш відомою під псевдонімом Yunko, яка вже чотири роки дарує свій голос персонажам аніме в найвідомішій фандаб команді Amanogawa. Вона розповіла, як почала свій шлях у світі озвучення, які труднощі доводиться долати, які проєкти запам'яталися найбільше та що потрібно знати тим, хто хоче спробувати себе в цій сфері.

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Яким був початок шляху Юліани у світ озвучки

Як ви прийшли до озвучки аніме? Це було хобі чи свідома мета?

Всі ми мріяли колись потрапити в мультик до своїх улюблених персонажів, тож я ще з дитинства хотіла якось з цим усім пов'язати своє життя. А в 13 років я вперше подивилася аніме – так і з'явилася мрія озвучувати аніме, коли виросту.

Однак потім усе забулося аж до 2021 року, коли мені запропонували озвучити аніме. Я одразу погодилася, купила дешевий мікрофон, і так почалася історія, яка триває уже 4-й рік. Відтак мрія стала моїм хобі.



Юліана / Фото, надане 24 Каналу

Який був ваш перший досвід озвучки і як ви його оцінюєте зараз?

Перший досвід – це мікрофон за 200 гривень, халабуда з подушок і ковдри, щоб не було відлуння, і 4 години роботи над серією, яка триває всього 5 хвилин.

Запис досі десь є серед файлів, але звучить він жахливо, та й голос з того часу майже неможливо впізнати. Вмикаю хіба, щоб посміятися. Водночас дивуюся – наскільки робота з голосом може вплинути на його звучання.

Як виглядає робочий процес та які є виклики

Які аніме вам сподобалося озвучувати найбільше?

Комедійні – тоді в процесі можна дуже гарно розважитися, посміятися і робота навіть якось легше йде.

А з конкретних – "Людина Бензопила" (в ролях Хімено та Кобені) і "Сім'я шпигуна" (голос Ані Форджер) – якщо ви десь чули "гавчики-нявчики", то знайте, це була я.

Які головні труднощі виникають під час озвучки? Можливо, якісь складні слова, інтонація чи таймінги?

Особисто для мене це логіка мови – довго її підкорювала, але досі буває, що не знаю, де поставити логічний наголос, прочитати немонотонно. Але для кожного це індивідуально.

Як відбувається озвучка аніме: дивіться відео

Звичайно, трапляється й таке, що недостатньо або забагато слів у репліці, і ти просто не можеш вкластися в таймінг і ліпсинк. Тоді або просити в перекладача, якщо він ще не спить, або змінювати репліку самотужки.

Чи потрібно обов'язково знати японську мову, щоб озвучувати аніме? Та і загалом, з якої мови переважно переозвучують аніме в Україні?

Ми перекладаємо з англійської. Але знання і розуміння японської завжди вітається.



За словами Юліани, аніме переозвучують з англійської / Фото, надане 24 Каналу

Як виглядає майбутнє української озвучки

Як ви оцінюєте розвиток української озвучки аніме? Чи росте її популярність?

Так, росте як і популярність, так і якість. На прикладі моєї команди Amanogawa – ми за 2024 рік з закадрового озвучення перейшли на повноцінний дубляж і дуже виросли як актори.

На жаль, поштовхом до зростання попиту на якісний український дубляж та закадрову озвучку аніме стало повномасштабне вторгнення Росії… Краще б це відбулося за інших обставин.

Звичайно, дубляж – це важче і займає більше часу, але результат того вартий. І шанувальники тому доказ.



В Україні зріс попит на українську озвучку аніме / Фото, надане 24 Каналу

Чи є шанс, що вже скоро в Україні з'явиться офіційний дубляж аніме?

Шанси завжди були, і насправді в кінотеатрах дубляж аніме час від часу з'являвся.

А буквально нещодавно анонсували аніме-фільм "Вбивця демонів: замок Нескінченності" з українським дубляжем. Вийде в кіно 11 вересня, тому обов'язково сходіть!

Чи є проєкт або роль, яку ви мрієте озвучити?

"Атака Титанів" – це моя пристрасть, улюблене аніме, тож обов'язково хотіла б колись озвучити Сашу Браус, і щоб офіційно! А якщо глобально – я горю своєю справою, тож хотіла б працювати не лише з аніме, але й в дубляжі кіно чи серіалів. І крок за кроком до цього йду.



Юліана хоче спробувати себе не лише в озвучці аніме / Фото, надане 24 Каналу

Що б ви порадили тим, хто хоче спробувати себе в озвучці аніме та скільки можна заробляти на цьому?

Моя порада така – багато практикуйтеся і слухайте український дубляж, слухайте професіоналів. Стільки, скільки дає практика, вам не дасть ніхто і ніщо.

Ніхто не йде в озвучення аніме через гроші – це завжди мрія, пристрасть, бажання спробувати щось нове, але не гроші. А підтримка глядачів, в тому числі фінансова, це завжди дуже приємно і спонукає робити більше!

Також наостанок хочу закликати всіх активно підтримувати українське озвучення аніме. Бо це не якісь там мультики. Шанувальники аніме – це військові, вчителі, лікарі, батьки; дорослі і діти. І дуже важливо, щоб усі ці люди могли насолоджуватися аніме українською мовою!