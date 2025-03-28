В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые бы вы хотели получить ответы, но не решились спросить.

На этот раз мы пообщались с Юлианой, более известной под псевдонимом Yunko, которая уже четыре года дарит свой голос персонажам аниме в самой известной фандаб команде Amanogawa. Она рассказала, как начала свой путь в мире озвучки, какие трудности приходится преодолевать, какие проекты запомнились больше всего и что нужно знать тем, кто хочет попробовать себя в этой сфере.

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Каким было начало пути Юлианы в мир озвучки

Как вы пришли к озвучке аниме? Это было хобби или сознательная цель?

Все мы мечтали когда-то попасть в мультик к своим любимым персонажам, поэтому я еще с детства хотела как-то с этим всем связать свою жизнь. А в 13 лет я впервые посмотрела аниме – так и появилась мечта озвучивать аниме, когда вырасту.

Однако потом все забылось вплоть до 2021 года, когда мне предложили озвучить аниме. Я сразу согласилась, купила дешевый микрофон, и так началась история, которая длится уже 4-й год. Так мечта стала моим хобби.



Юлиана / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какой был ваш первый опыт озвучки и как вы его оцениваете сейчас?

Первый опыт – это микрофон за 200 гривен, халабуда из подушек и одеяла, чтобы не было эха, и 4 часа работы над серией, которая длится всего 5 минут.

Запись до сих пор где-то есть среди файлов, но звучит она ужасно, да и голос с того времени почти невозможно узнать. Включаю разве, чтобы посмеяться. В то же время удивляюсь – насколько работа с голосом может повлиять на его звучание.

Как выглядит рабочий процесс и какие есть вызовы

Какие аниме вам понравилось озвучивать больше всего?

Комедийные – тогда в процессе можно очень хорошо развлечься, посмеяться и работа даже как-то легче идет.

А из конкретных – "Человек Бензопила" (в ролях Химено и Кобени) и "Семья шпиона" (голос Ани Форджер) – если вы где-то слышали "гавчики-нявчики", то знайте, это была я.

Какие главные трудности возникают во время озвучки? Возможно, какие-то сложные слова, интонация или тайминги?

Лично для меня это логика речи – долго ее покоряла, но до сих пор бывает, что не знаю, где поставить логическое ударение, прочитать немонотонно. Но для каждого это индивидуально.

Как происходит озвучка аниме: смотрите видео

Конечно, случается и такое, что недостаточно или много слов в реплике, и ты просто не можешь уложиться в тайминг и липсинк. Тогда или просить у переводчика, если он еще не спит, или менять реплику самостоятельно.

Нужно ли обязательно знать японский язык, чтобы озвучивать аниме? Да и вообще, с какого языка преимущественно переозвучивают аниме в Украине?

Мы переводим с английского. Но знание и понимание японского всегда приветствуется.



По словам Юлианы, аниме переозвучивают с английского / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как выглядит будущее украинской озвучки

Как вы оцениваете развитие украинской озвучки аниме? Растет ли ее популярность?

Да, растет как и популярность, так и качество. На примере моей команды Amanogawa – мы за 2024 год с закадровой озвучки перешли на полноценный дубляж и очень выросли как актеры.

К сожалению, толчком к росту спроса на качественный украинский дубляж и закадровую озвучку аниме стало полномасштабное вторжение России... Лучше бы это произошло при других обстоятельствах.

Конечно, дубляж – это труднее и занимает больше времени, но результат того стоит. И поклонники тому доказательство.



В Украине вырос спрос на украинскую озвучку аниме / Фото, предоставленное 24 Каналу

Есть ли шанс, что уже скоро в Украине появится официальный дубляж аниме?

Шансы всегда были, и на самом деле в кинотеатрах дубляж аниме время от времени появлялся.

А буквально недавно анонсировали аниме-фильм "Убийца демонов: замок Бесконечности" с украинским дубляжом. Выйдет в кино 11 сентября, поэтому обязательно сходите!

Есть ли проект или роль, которую вы мечтаете озвучить?

"Атака Титанов" – это моя страсть, любимое аниме, поэтому обязательно хотела бы когда-то озвучить Сашу Браус, и чтобы официально! А если глобально – я горю своим делом, поэтому хотела бы работать не только с аниме, но и в дубляже кино или сериалов. И шаг за шагом к этому иду.



Юлиана хочет попробовать себя не только в озвучке аниме / Фото, предоставленное 24 Каналу

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет попробовать себя в озвучке аниме и сколько можно зарабатывать на этом?

Мой совет такой – много практикуйтесь и слушайте украинский дубляж, слушайте профессионалов. Столько, сколько дает практика, вам не даст никто и ничто.

Никто не идет в озвучку аниме из-за денег – это всегда мечта, страсть, желание попробовать что-то новое, но не деньги. А поддержка зрителей, в том числе финансовая, это всегда очень приятно и побуждает делать больше!

Также напоследок хочу призвать всех активно поддерживать украинскую озвучку аниме. Потому что это не какие-то там мультики. Поклонники аниме – это военные, учителя, врачи, родители; взрослые и дети. И очень важно, чтобы все эти люди могли наслаждаться аниме на украинском языке!