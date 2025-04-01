Эван Шпигель объяснил, почему дает задание, которое почти невозможно выполнить, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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"Мы проводим критику дизайна раз в неделю в течение нескольких часов. В первый же день вы должны что-то представить... Конечно, в свой первый день, когда у вас нет контекста для того, над чем работает компания... Как же вам придумать хорошую идею? Я имею в виду, что это почти невозможно", – сказал он.

Такой подход может показаться несправедливым и жестким. Но, как отмечает Шпигель, этот подход закладывает основу для креативности и навыков критического мышления, которые понадобятся работнику для достижения успеха в компании.

Также этот подход может помочь людям быстро преодолеть страх неудачи, поощряя их идти на больший риск, связанный с работой.

Ваш худший страх сбылся: мы сидим вместе и рассматриваем идею, которая не такая замечательная. Я имею в виду, иногда они довольно хороши, но в конечном итоге не так хороши. И я думаю, что это открывает двери для творчества. Вы уже потерпели неудачу,

– отметил Эван.

По словам Шпигеля, этот трюк помогает людям обрести уверенность и психологическую устойчивость, а также является своеобразной формой сплочения коллектива.

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