Гірше, ніж у 2025 не буде, але це не точно: що говорить нумерологія про 2026 рік

Зовсім скоро 2025 рік підійде до кінця та розпочнеться 2026 рік. Він матиме зовсім інші енергії, тому події можуть значно відрізнятись від тих, які ми очікуємо.

Нумерологи створили прогноз на 2026 рік. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео користувачки aniladiary.

Що очікує нас у 2026 році?

Авторка відео припустила, що 2026 рік буде кращим, адже "гірше, ніж у 2025 вже не буде". Вона також окреслила, що наприкінці 2025 можна було помітити певні проблеми та втрати, але настав час прощатись із роком під 9 енергією. 2026 рік пройде під 10 енергією (2026 = 2+0+2+6 = 10).

У класичній нумерології ця енергія несе оновлення та завершення попередніх циклів, тобто початок нових. Особливо це буде стосуватись міжособистісних стосунків. Цього року будуть розкриватись істині бажання та притягувати це.

10 енергія – енергія Колеса Фортуни – це про довіру, легкість, новизну та оновлення. Цей рік принесе зміну статусів. одруження, вагітності та кар'єрні зрушення. Водночас він може мати також і негативний прояв – повторення циклів, тих самих дій з очікування інших результатів.

Як дізнатись персональне передбачення?

Можна дізнатись, що саме очікує у 2026 році саме вас. Для цього потрібно зробити декілька маніпуляцій: потрібно визначити, яка енергія переважатиме у вас цього року.

Про те, як вони будуть взаємодіяти з 10 енергією розповіла користувачка masha_subbotaa.

Яка тварина стане символом 2026 року?