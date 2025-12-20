Хуже, чем в 2025 не будет, но это не точно: что говорит нумерология о 2026 году

Совсем скоро 2025 год подойдет к концу и начнется 2026 год. Он будет иметь совсем другие энергии, поэтому события могут значительно отличаться от тех, которые мы ожидаем.

Нумерологи создали прогноз на 2026 год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы aniladiary.

Смотрите также Не 7 января: когда на самом деле праздновали Рождество в Украине до 1918 года

Что ожидает нас в 2026 году?

Автор видео предположила, что 2026 год будет лучшим, ведь "хуже, чем в 2025 уже не будет". Она также очертила, что в конце 2025 можно было заметить определенные проблемы и потери, но пришло время прощаться с годом под 9 энергией. 2026 год пройдет под 10 энергией (2026 = 2+0+2+6=10).

В классической нумерологии эта энергия несет обновление и завершение предыдущих циклов, то есть начало новых. Особенно это будет касаться межличностных отношений. В этом году будут раскрываться истинные желания и притягивать это.

10 энергия – энергия Колеса Фортуны – это о доверии, легкоси, новизне и обновлении. Этот год принесет смену статусов, женитьбы, беременности и карьерные сдвиги. В то же время он может иметь также и негативное проявление – повторение циклов, тех же действий с ожиданием других результатов.

Что ожидает вас в 2026 году: смотрите видео

Как узнать персональное предсказание?

Можно узнать, что именно ожидает в 2026 году именно вас. Для этого нужно сделать несколько манипуляций: нужно определить, какая энергия будет преобладать у вас в этом году.

О том, как они будут взаимодействовать с 10 энергией рассказала пользовательница masha_subbotaa.

Предсказания на 2026 год: смотрите видео

Какое животное станет символом 2026 года?