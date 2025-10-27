Яка тварина стане символом Нового 2026 року

Уже незабаром світ зустріне Новий 2026 рік. Відповідно, на заміну Зеленій Дерев'яній Змії, котра є символом 2025 року, прийде новий знак.

Ця тварина є символом рішучості, впевненості та трансформацій. Хто буде символом 2026 року – розповість 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Яким буде символ 2026 року?

Китайський або ж східний календар має 12 знаків зодіаку. Змія є шостим знаком, під яким ми і проживаємо зараз 2025 рік. Натомість 2026 рік буде під символом Червоного Вогняного Коня, який є втіленням ентузіазму, швидкості та запалу. Тому цей рік буде зосереджений на сміливих кроках та відкритті нових горизонтів.

Проте за китайською традицією, рік Червоного Вогняного Коня настане не 1 січня. Під знаком Зеленої Дерев'яної Змії ми житимемо ще до 17 лютого, тобто до китайського Нового року.



Червоний Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото з відкритих джерел

Кінь також є символом людей, які народилися у 2014, 2022, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 та 1930 роках. Тому Новий рік, як каже китайський календар, підсилюватиме сильні риси людей, котрі народилися під цим знаком – вони будуть більш сміливими та впевненими, а також сповненими рішучості.

Які знаки зодіаку є в китайському календарі?