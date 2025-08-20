Після захоплення частини України, росіяни намагаються виправдати окупацію нібито "проросійськістю" цих територій. Проте це заяви не мають сенсу, якщо знати, хто народився на землях, які зараз поневолені.

На землях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини і Криму народилися й виросли люди, котрі стали гідними доньками і синами своєї держави. Більше про таких постатей розкаже 24 Канал з посиланням на журнал Elle.

Які діячі народилися на території, яка зараз окупована?

Селище Чаплинка, Херсонська область



На лівобережжі Херсонської області народився письменник і драматург, представник Розстріляного Відродження – Микола Куліш. Він був автором низки п'єс, серед яких всіма знана "Мина Мазайло".

За мотивами його п'єс Лесь Курбас ставив вистави з театром "Березіль". Курбас і Куліш загинули разом у Сандармоху в листопаді 1937 року.

Місто Мелітополь, Запорізька область



У Мелітополі, який з 2022 року перебуває в окупації, свого часу народився один з головних ідеологів українського націоналізму – Дмитро Донцов. Він же був першим керівником Союзу визволення України.

Місто Керч, Автономна Республіка Крим



У прекрасному місті на березі Керченської протоки, де не було жодних російських мостів, народився і виріс Іван Липа – письменник та співзасновник таємного братства "Тарасівців". У часи визвольних змагань він був міністром віросповідань УНР.

Місто Дебальцеве, Донецька область



Місто на Донеччині, яке окуповане з 2015 року, свого часу подарувало нам автора рядків "Любіть Україну, як сонце любіть" Володимира Сосюру. Під час української революції був у складі армії УНР, під час радянської окупації був звинувачений в буржуазному націоналізмі, однак йому вдалося уникнути розстрілу.

Місто Донецьк, Донецька область



У місто, життя в якому росіяни руйнують з 2014 року, свого часу переїхали батьки Василя Стуса, коли поетові було лише 2 роки. Попри утиски української мови, попри всі намагання зламати його, Стус виріс борцем за українську ідентичність та справедливість, став одним із найвідоміших українських дисидентів.

У Донецьку також народилася письменниця та художниця, роботи якої проходили в країнах Європи та далеко за океаном в Північній і Південній Америках. Мова йде про Емму Андієвську.

Село Половинкине, Луганська область



Село поблизу Старобільська на Луганщині подарувало Україні Івана та Надію Світличних. Іван Світличний – поет-шістдесятник та літературний критик. Його молодша сестра Надія Світлична була правозахисницею, журналісткою та публіцисткою. Вона була редакторкою та укладачкою "Вісника репресій в Україні".

Село Миколаївка, Донецька область



У мальовничому селі на Донеччині, яке окупувала Росія після початку повномасштабного вторгнення, народився і виріс Іван Дзюба – дисидент, автор праці "Інтернаціоналізм чи русифікація", учасник протесту в кінотеатрі "Україна" на прем'єрі фільму "Тіні забутих предків". Дзюба помер 22 лютого 2022 року, його поховали в перший день повномасштабного вторгнення.

Село Новоолександрівка, Донецька область



Кілька місяців тому росіяни окупували Новоолександрівку – село, де народився та виріс Анатолій Лупиніс – дисидент засновник і член Української національної асамблеї — Української народної самооборони (УНА-УНСО).

Село Юріївка, Луганська область



Ще у 2014 році загарбники окупували село Юр'ївка (зараз перейменоване на Юріївка) на Луганщині, де народився і виріс Микола Руденко – письменник, правозахисник і засновник Української Гельсінської Групи.

Село Адріанопіль, Луганська область



Ще у 2014 році росіяни окупували рідне село Василя Голобородька – поета-шістдесятника і лавреата Шевченківської премії, твори якого перекладені на 15 мов світу.

Місто Старобільськ, Луганська область



Місто Старобільськ подарувало Україні одного з найвідоміших сучасних авторів – поета, письменника та співака Сергія Жадана. Його рідний дім в окупації з 2022 року.

І це лише невеликий перелік тих, хто доводить, що території, котрі росіяни проголошують "своїми" є українськими не тільки за документами, але й по духу.