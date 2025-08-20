После захвата части Украины, россияне пытаются оправдать оккупацию якобы "пророссийскостью" этих территорий. Однако это заявления не имеют смысла, если знать, кто родился на землях, которые сейчас порабощены.

На землях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма родились и выросли люди, которые стали достойными дочерьми и сыновьями своего государства. Больше о таких фигурах расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал Elle.

Интересно Какие названия менял город Торецк в Донецкой области, в котором сейчас идут ожесточенные бои

Какие деятели родились на территории, которая сейчас оккупирована?

Поселок Чаплинка, Херсонская область



Карта DeepStateMAP

На левобережье Херсонской области родился писатель и драматург, представитель Расстрелянного Возрождения – Николай Кулиш. Он был автором ряда пьес, среди которых всеми известная "Мина Мазайло".

По мотивам его пьес Лесь Курбас ставил спектакли с театром "Березиль". Курбас и Кулиш погибли вместе в Сандармохе в ноябре 1937 года.

Город Мелитополь, Запорожская область



Карта DeepStateMAP

В Мелитополе, который с 2022 года находится в оккупации, в свое время родился один из главных идеологов украинского национализма – Дмитрий Донцов. Он же был первым руководителем Союза освобождения Украины.

Город Керчь, Автономная Республика Крым



Карта DeepStateMAP

В прекрасном городе на берегу Керченского пролива, где не было никаких российских мостов, родился и вырос Иван Липа – писатель и соучредитель тайного братства "Тарасовцев". Во времена освободительной борьбы он был министром вероисповеданий УНР.

Город Дебальцево, Донецкая область



Карта DeepStateMAP

Город в Донецкой области, который оккупирован с 2015 года, в свое время подарил нам автора строк "Любите Украину, как солнце любите" Владимира Сосюру. Во время украинской революции был в составе армии УНР, во время советской оккупации был обвинен в буржуазном национализме, однако ему удалось избежать расстрела.

Город Донецк, Донецкая область



Карта DeepStateMAP

В город, жизнь в котором россияне разрушают с 2014 года, в свое время переехали родители Василия Стуса, когда поэту было всего 2 года. Несмотря на притеснения украинского языка, несмотря на все попытки сломать его, Стус вырос борцом за украинскую идентичность и справедливость, стал одним из самых известных украинских диссидентов.

В Донецке также родилась писательница и художница, работы которой проходили в странах Европы и далеко за океаном в Северной и Южной Америках. Речь идет о Эмме Андиевской.

Село Половинкино, Луганская область



Карта DeepStateMAP

Село вблизи Старобельска на Луганщине подарило Украине Ивана и Надежду Светличных. Иван Светличный – поэт-шестидесятник и литературный критик. Его младшая сестра Надежда Светличная была правозащитницей, журналисткой и публицисткой. Она была редактором и составителем "Вестника репрессий в Украине".

Село Николаевка, Донецкая область



Карта DeepStateMAP

В живописном селе в Донецкой области, которое оккупировала Россия после начала полномасштабного вторжения, родился и вырос Иван Дзюба – диссидент, автор труда "Интернационализм или русификация", участник протеста в кинотеатре "Украина" на премьере фильма "Тени забытых предков". Дзюба умер 22 февраля 2022 года, его похоронили в первый день полномасштабного вторжения.

Село Новоалександровка, Донецкая область



Карта DeepStateMAP

Несколько месяцев назад россияне оккупировали Новоалександровку – село, где родился и вырос Анатолий Лупинис – диссидент основатель и член Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО).

Село Юрьевка, Луганская область



Карта DeepStateMAP

Еще в 2014 году захватчики оккупировали село Юрьевка (сейчас переименовано в Юрьевка) на Луганщине, где родился и вырос Николай Руденко – писатель, правозащитник и основатель Украинской Хельсинской Группы.

Село Адрианополь, Луганская область



Карта DeepStateMAP

Еще в 2014 году россияне оккупировали родное село Василия Голобородько – поэта-шестидесятника и лауреата Шевченковской премии, произведения которого переведены на 15 языков мира.

Город Старобельск, Луганская область



Карта DeepStateMAP

Город Старобельск подарил Украине одного из самых известных современных авторов – поэта, писателя и певца Сергея Жадана. Его родной дом в оккупации с 2022 года.

И это лишь небольшой перечень тех, кто доказывает, что территории, которые россияне провозглашают "своими" являются украинскими не только по документам, но и по духу.