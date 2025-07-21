Кохання, що сильніше смерті: маловідомі факти про Олену Телігу та що було між нею й Донцовим

Серед українських діячів, які мали велике значення для нашої держави є також і Олена Теліга. Вона народилась 21 липня 1906 року.

Її життя, хоч і було недовгим, проте було наповнене сенсами та боротьбою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sensormedia.

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Коли Теліга усвідомила себе українкою?

Парадоксально, проте усвідомлення своєї ідентичності прийшло до поетеси та письменниці в еміграції. Звісно, воно не далось й легко, адже для цього потрібно було пройти непростий шлях становлення особистості.

Які погляди вона сповідувала?

Спершу вона підтримувала методи УНР, проте згодом їхні шляхи розійшлись. Вона почала співпрацювати із Дмитром Донцовим, а згодом зацікавилась ідеями ОУН та почала також співпрацю із ними. Її погляди на національну боротьбу були дещо радикальнішими, ніж тоді звикли.

Чи була Теліга феміністкою?

Олена Теліга однозначно мала свої погляди на роль жінки у боротьбі і це чудово зчитується у її поезії. Вона пише про національно свідому жінку, яка все одно не забирає чоловічої ролі. Вона багато розмірковує над роллю жінки та над тим, як впливає на націю становлення фемінізму. Вона не заперечує його, проте також і відзначає певну небезпеку, але водночас визнає, що бездіяльність також небезпечна.



Олена Теліга часто була в чоловічому товаристві / Фото з відкритих джерел

У парадигмі Теліги жінка – не рабиня, а свідома національна одиниця. Водночас це не можна назвати фемінізмом у теперішньому розумінні цього слова.

Що писала Теліга?

Вона є авторкою віршів та есе, проте значна частина з них була втрачена. Збереглось всього 40 поезій та кілька есеїв. Найвідоміший з них – "Якими нас прагнете".

Як склалась її доля?

Вона напівлегально разом із чоловіком повернулась до Львова, де видавала журнал "Литаври". Жінка чудово знала, що над нею висить небезпека смерті через її націоналістичну позицію, якої вона не приховувала.

Одного дня за нею дійсно прийшли, щоб заарештувати. Її чоловік видав себе за письменника, хоча не був ним, та пішов азом із нею. Разом їх розстріляли у Бабиному Яру. Точна дата смерті невідома.

Що було між нею та Донцовим?

Олена Теліга була заміжня, проте вона не надто сильно обтяжувала себе цим. Вона мала популярність серед чоловіків і її Михайло мусив із цим миритись. Кажуть. Він свідомо відходив на задній план, коли дружина стала відомою.

Найбільшим захопленням Теліги став Дмитро Донцов. Між ними була неабияка різниця у віці – їй 27, а йому 50, однак це не зупиняло нікого. Жінка називала Донцова "вельмишановним редактором". Однак це захоплення не протривало довго – вочевидь, чоловік не був достатньо закоханий у Телігу, щоб повернутись за нею в Україну.

До слова, Варвара Каринська, уродженка Харкова, отримала "Оскар" за костюми до фільму "Жанна д'Арк" у 1948 році. Вона створювала костюми для балету і фільмів у США, ставши першою українкою, яка здобула "Оскар".