Ее жизнь, хоть и была недолгой, однако была наполнена смыслами и борьбой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sensormedia.

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Когда Телига осознала себя украинкой?

Парадоксально, однако осознание своей идентичности пришло к поэтессе и писательнице в эмиграции. Конечно, оно не далось и легко, ведь для этого нужно было пройти непростой путь становления личности.

Какие взгляды она исповедовала?

Сначала она поддерживала методы УНР, однако впоследствии их пути разошлись. Она начала сотрудничать с Дмитрием Донцовым, а впоследствии заинтересовалась идеями ОУН и начала также сотрудничество с ними. Ее взгляды на национальную борьбу были несколько радикальнее, чем тогда привыкли.

Была ли Телига феминисткой?

Елена Телига однозначно имела свои взгляды на роль женщины в борьбе и это прекрасно считывается в ее поэзии. Она пишет о национально сознательной женщине, которая все равно не забирает мужской роли. Она много размышляет над ролью женщины и над тем, как влияет на нацию становления феминизма. Она не отрицает его, однако также и отмечает определенную опасность, но одновременно признает, что бездействие также опасно.



Елена Телига часто была в мужском обществе / Фото из открытых источников

В парадигме Телиги женщина – не рабыня, а сознательная национальная единица. В то же время это нельзя назвать феминизмом в нынешнем понимании этого слова.

Что писала Телига?

Она является автором стихов и эссе, однако значительная часть из них была потеряна. Сохранилось всего 40 стихов и несколько эссе. Самый известный из них – "Какими нас хотите".

Как сложилась ее судьба?

Она полулегально вместе с мужем вернулась во Львов, где издавала журнал "Литавры". Женщина прекрасно знала, что над ней висит опасность смерти из-за ее националистической позиции, которой она не скрывала.

Однажды за ней действительно пришли, чтобы арестовать. Ее муж выдал себя за писателя, хотя не был им, и пошел вместе с ней. Вместе их расстреляли в Бабьем Яру. Точная дата смерти неизвестна.

Что было между ней и Донцовым?

Елена Телига была замужем, однако она не слишком сильно обременяла себя этим. Она имела популярность среди мужчин и ее Михаил должен был с этим мириться. Говорят. Он сознательно отходил на задний план, когда жена стала известной.

Самым большим увлечением Телиги стал Дмитрий Донцов. Между ними была большая разница в возрасте – ей 27, а ему 50, однако это не останавливало никого. Женщина называла Донцова "многоуважаемым редактором". Однако это увлечение не продлилось долго – очевидно, мужчина не был достаточно влюблен в Телигу, чтобы вернуться за ней в Украину.

К слову, Варвара Каринская, уроженка Харькова, получила "Оскар" за костюмы к фильму "Жанна д'Арк" в 1948 году. Она создавала костюмы для балета и фильмов в США, став первой украинкой, которая получила "Оскар".