Не дякуйте ChatGPT: ваша ввічливість обходиться OpenAI у "десятки мільйонів доларів"

Дивовижно, але навіть прості слова ввічливості, як-от "будь ласка" і "дякую", можуть коштувати мільйони. В OpenAI розповіли, що чемне спілкування з ChatGPT обійшлося компанії в "десятки мільйонів доларів".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на TechRadar.

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Скільки OpenAI витрачає на слова вдячності для ChatGPT

Виявляється, ввічливе спілкування з ChatGPT може дорого коштувати компанії, яка його розробила.

Користувач @tomiinlove на X запитав: "Цікаво, скільки грошей OpenAI витратила на електроенергію через те, що люди говорять “будь ласка” і “дякую” чатботу?". На це швидко відповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман: "десятки мільйонів доларів".

Це можна пояснити тим, що робота ChatGPT базується на потужних серверах, які споживають багато електроенергії, тож витрати на фрази на кшталт "будь ласка" чи "дякую" становлять лише незначну частку загальних витрат.

OpenAI витрачають мільйони на слова ввічливості користувачів / Фото Unsplash

І хоча згадана Альтманом сума виглядає доволі вражаюче, не виключено, що він пожартував.

Утім, не варто відмовлятися від ввічливості заради економії – деякі дослідження свідчать, що добре сформульовані й чемні запити часто призводять до кращих відповідей.

Нагадаємо, що за прогнозами Конференції ООН з торгівлі та розвитку, ШІ може вплинути на 40% робочих місць у світі. Також до 2033 року ринкова вартість штучного інтелекту може досягти 4,8 трильйона доларів.