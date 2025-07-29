22 липня помер видатний музикант Оззі Осборн. По всьому світу вшановують пам'ять легендарного артиста, а в одному з українських міст з'явилася пропозиція надати йому статус почесного громадянина.

Така пропозиція з'явилася у Черкасах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Черкаської міської ради.

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Як з'явилася ідея зробити Осборна почесним громадянином Черкас?

Відповідна петиція на порталі Черкаської міської ради з'явилася 26 липня 2025 року і її зареєстрував Євгеній Попович. Збір підписів розпочався 28 липня.

Автор петиції просить надати Оззі Осборну звання почесного громадянина міста Черкаси за визначний внесок у розвиток культури. Станом на 21:20 29 липня 186 людей підтримали цю петицію. Аби її розглянула міська рада, потрібно щонайменше 500 підписів. Збір підписів триватиме місяць.



Петиція про присвоєння Осборну звання почесного громадянина Черкас / Скриншот

Культовий музикант і фронтмен хеві-метал-гурту Black Sabbath Оззі Осборн 6 липня 2025 року дав свій останній концерт. Останні кілька років він страждав на хворобу Паркінсона. Спеціально для цього концерту Black Sabbath возз'єднався. Оззі Осборн провів концерт сидячи у кріслі, бо через хворобу не міг встояти на ногах. Через трохи більше ніж 2 тижні після цього концерту артист помер на 77-му році життя.