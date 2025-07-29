Така пропозиція з'явилася у Черкасах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Черкаської міської ради.

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Як з'явилася ідея зробити Осборна почесним громадянином Черкас?

Відповідна петиція на порталі Черкаської міської ради з'явилася 26 липня 2025 року і її зареєстрував Євгеній Попович. Збір підписів розпочався 28 липня.

Автор петиції просить надати Оззі Осборну звання почесного громадянина міста Черкаси за визначний внесок у розвиток культури. Станом на 21:20 29 липня 186 людей підтримали цю петицію. Аби її розглянула міська рада, потрібно щонайменше 500 підписів. Збір підписів триватиме місяць.

Петиція про присвоєння Осборну звання почесного громадянина Черкас
Петиція про присвоєння Осборну звання почесного громадянина Черкас / Скриншот

Культовий музикант і фронтмен хеві-метал-гурту Black Sabbath Оззі Осборн 6 липня 2025 року дав свій останній концерт. Останні кілька років він страждав на хворобу Паркінсона. Спеціально для цього концерту Black Sabbath возз'єднався. Оззі Осборн провів концерт сидячи у кріслі, бо через хворобу не міг встояти на ногах. Через трохи більше ніж 2 тижні після цього концерту артист помер на 77-му році життя.