Такое предложение появилось в Черкассах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Черкасского городского совета.

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Как появилась идея сделать Осборна почетным гражданином Черкасс?

Соответствующая петиция на портале Черкасского городского совета появилась 26 июля 2025 года и ее зарегистрировал Евгений Попович. Сбор подписей начался 28 июля.

Автор петиции просит предоставить Оззи Осборну звание почетного гражданина города Черкассы за выдающийся вклад в развитие культуры. По состоянию на 21:20 29 июля 186 человек поддержали эту петицию. Чтобы ее рассмотрел городской совет, нужно не менее 500 подписей. Сбор подписей продлится месяц.



Петиция о присвоении Осборну звания почетного гражданина Черкасс / Скриншот

Культовый музыкант и фронтмен хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн 6 июля 2025 года дал свой последний концерт. Последние несколько лет он страдал болезнью Паркинсона. Специально для этого концерта Black Sabbath воссоединился. Оззи Осборн провел концерт сидя в кресле, потому что из-за болезни не мог устоять на ногах. Через чуть более чем 2 недели после этого концерта артист умер на 77-м году жизни.