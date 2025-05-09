"Папа амерікано" або як через Лева XIV хіт 2010 року став вірусним у мережі

Неочікувано після завершення конклаву у Ватикані стала вірусною пісня 15-річної давнини. Хіт повернув собі колишню популярність у мережі.

Мова йде про пісню "We don`t speak americano". Чому пісня знову розриває чарти – розповідає 24 Канал.

Цікаво Вибір не випадковий: що варто знати про 13 понтифіків, які використовували ім'я Лев

Як Папа Римський вплинув на популярність хіта

8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського – Роберта Френсіса Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV. Новий понтифік став першим в історії католицької церкви Папою Римським родом з Північної Америки, адже Прево – американець.

Тому в TikTok почали з'явилятися відео з новим Папою в супроводі хіта "We don`t speak americano" австралійських виконавців Yolanda Be Cool і продюсера DCUP, яка була дуже популярною в 2010 році. У пісні можна почути слова "папа амерікано", які тепер буквально описують американського понтифіка.

"We don`t speak americano": дивіться відео

Звісно, у пісні не йшла мова про Папу Римського, проте в теперішній ситуації це звучить кумедно, тому за останню добу з'явилися кілька тисяч відео під цю пісню, які зібрали по декілька мільйонів переглядів та лайків.

Найкраща пісня для американського Папи: дивіться відео

Без штучного інтелекту не обійшлося: дивіться відео

Папа Римський "виграв тренд": дивіться відео

Нового Папу у Ватикані обрали на другий день конклаву в 4-му турі голосування. Інтронізація Папи Лева XIV відбудеться 18 травня.