Це ім'я не використовували понад 120 років: чому Папа Римський обрав саме його

Торік новим Папою Римським став Лев XIV, ім'я якого не обирали понад 120 років. Річ у тім, що ім'я нового Папи не є випадковим, бо символізує майбутнє усього понтифікату. Й ім'я Лев часто пов'язують із реформами та силою Церкви.

Чому Папи Римські змінюють свої імена та через що ім'я Лев не використовували понад 120 років, дізнавався 24 Канал.

Яке ім'я Папи не обирали понад 120 років?

Першим папою, після Святого Петра, хто отримав нове ім'я, став Папа Іван II, який був главою церкви з 533 року по 535 рік, йдеться у статті CNN. Його ім'я при народженні – Меркурій, й він вважав, що воно надто схоже до імені язичницького бога.

Наступним папою, який змінив своє ім'я, був Петро Канепанова у 10 столітті, який став Іваном XIV. Він це зробив для того, щоб уникнути називання Петром II, зазначив Ліам Темпл, доцент кафедри історії католицизму в Центрі католицьких досліджень Даремського університету.

Водночас в історії є лише кілька випадків, коли Папи зберегли свої імена, які вони отримали при хрещенні. Такими були Марцелл II та Адріан VI, які обидва були главами церкви у 16 столітті.

Якщо звернутися до сучасності, то у 2025 році новообраний Папа взяв ім'я Лев. Востаннє його використовував Папа Лев XIII, який очолював Католицьку церкву до 1903 року. Відтоді жоден понтифік не обирав це ім'я, тож воно повернулося до папської традиції вперше за 122 роки.

Нагадуємо, що Папу Лева XIV (з народження Роберт Френсіс Превост) було обрано на престол 8 травня минулого року. Кардинали-виборці обрали його 267-м Папою Римським.

Сама урочиста Свята Меса з нагоди початку понтифікату відбулася через 10 днів після цього – 18 травня на площі Святого Петра у Ватикані.

Цікаво! Найпопулярнішим ім'ям, до речі, серед Пап є Іван. Це пов'язують із кількома впливовими понтифікатами в історії Церкви, тому його обирали найчастіше – 21 раз. Далі йдуть імена Григорій та Бенедикт – використовували їх 16 та 15 разів відповідно. А ще Інокентій та Лев з 13 використаннями кожен.

Чому Папа Лев XIV взяв таке ім'я?

Зазначається, що кожне папське ім'я має власну історію та набір асоціацій, які пов'язані із досягненнями або труднощами попередніх понтифіків та святих, які його носили.

Як зазначає Ліам Темпл, вибір імені часто, хоча й не завжди, може ґрунтуватися на прикладах Пап, які переживали кризи, проводили реформи або були особливо впливовими.

Наприклад, Папа Франциск узяв своє ім'я на честь святого Франциска Ассізького, Таким чином, він підкреслив цінність миру, турботи про бідних та єдність в Церкві.

А його попередник, Бенедикт XVI, обрав таке ім'я для, щоб підкреслити прагнення до миру та примирення, відсилаючи водночас до святого Бенедикта та Папи Бенедикта XV часів Першої світової війни.

Натомість ім'я Лев традиційно пов'язують із силою та реформаторським характером окремих Пап минулого. І повернення цього імені після 122-річної перерви виглядає символічний ще й через сучасний контекст.

Відтак у коментарі РБК-Україна римо-католицький священник, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов пояснив, що ім'я Лев – це про силу, адже його прийняли такі видатні Папи, як Лев Великий та Лев XIII.

В історії церкви був Папа Лев Великий, який насправді зробив церкву дуже міцною. І безпосередньо Лев XIII, перед ним, це був папа в кінці 19 – початку 20 століття. Це папа, який займався дуже багато соціальним вченням. Тобто це був час соціалізму, комунізму, анархізму, всіх речей, які потім призвели до революції в Росії і так далі. І Папа з боку церкви намагався дати християнську відповідь на проблеми світу,

– розповів священник.

Таким чином, вибір імені для Папи – це більше, аніж просто церковна традиція. Це перший символічний сигнал світу про те, яким буде новий понтифікат.

Яке ім'я новий Папа Римський ніколи не обере?

Новообрані Папи уникають імені Петро. Річ у тім, що першим Папою у світі був апостол Петро. Відтак існує пророцтво Малахія, де вказано, що Петро II нібито стане останнім понтифіком перед великим потрясіннями для Церкви.

Наразі Ватикан не визнає цього пророцтва на офіційному рівні, але ім'я Петро досі залишається недоторканим у папській традиції. Зокрема тому Папа Петро Канепанова і змінив ім'я на Іван XIV.

Водночас були і такі Папи, які приймали імена, які ще ніхто не використовував. Це був 266-й Папа Римський (Хорхе Маріо Берґольйо), який обрав ім'я Франциск.