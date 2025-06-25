Таємниця станції метро Позняки: український дослідник розповів про секретний перехід там

Київське метро може приховувати у собі багато загадок. Зокрема, станція Позняки точно має одну таємницю.

Український дослідник під ніком DF1, який не розкриває свого імені, розповів таємницю білих ніш, які бачив кожен, хто відвідував станцію Позняки. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Цікаві підробітки на літо: що робив Хвильовий на Донбасі перед Першою світовою

Для чого білі ніші на станції Позняки

За словами дослідника, там ховається таємний перехід. Він також розкрив деталі, для чого його звели.

Дослідник нагадав, що станцію побудували ще у 1994 році.

Дістатися сюди було складно, тож відкриття метро значно спростило ситуацію мешканців на відмінну від, наприклад, троєщинців,

– додав він.

Також автор каналу пояснив, що на деяких старих картах метро можна помітити лінію, яку так і не збудували – Лівобережну. Саме на Позняках мав бути пересадковий вузол.

Білі ніші на Позняках: дивіться відео

Однак лінію Лівобережну так і не збудували. Встигли закласти ніші для проходу. Саме їх можна побачити на Позняках і дотепер.

Цікаво! Лівобережну у різні час планували зробити то лінією метро, то маршрутом для швидкісного трамвая.

Однак плани так і залишились планами.

"Зелена" лінія метро в Києві стала третьою збудованою лінією. Вона завдовжки понад 29 кілометрів та налічує аж 16 станцій.

Сирець;

Дорогожичі;

Лук'янівська;

Золоті ворота;

Палац спорту;

Кловська;

Печерська;

Звіринецька;

Видобучі;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харківська;

Вирлиця;

Бориспільська;

Червоний хутір.



Карта метро Києва / Фото Київський метрополітен

До речі, станція метро "Арсенальна" в Києві є найглибшою у Європі, розташованою на глибині 105,5 метра. Глибина станції зумовлена складним рельєфом Києва та близькістю до урядового кварталу.

Відвідувачам потрібно понад 4 хвилини, щоб дістатися платформи ескалатором, що викликає здивування у іноземців.