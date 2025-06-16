Вчені навчились перероблювати пластик на водень: чому це важливо

Вчені намагаються вирішити екологічні проблеми, які створили люди. Вони розробили спосіб перетворювати пластик на водень.

Південнокорейські вчені зробили прорив у переробці пластикових відходів, розробивши технологію, що дозволяє перетворювати звичайні пластикові пляшки на водневе паливо за допомогою сонячного світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на IBS.

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Як це працює

Команда з Інституту фундаментальних наук та Сеульського національного університету створила фотокаталітичну систему, яка не лише утилізує пластик, але й водночас виробляє чистий водень – перспективне джерело енергії майбутнього.

Процес ґрунтується на розкладанні пластику на компоненти, зокрема етиленгліколь і терефталеву кислоту, які потім піддаються фотохімічній реакції.



Вчені створили унікальну розробку / Фото Pexels

Особливість розробки полягає у використанні каталізатора, розміщеного на полімерній сітці на межі повітря та води. Це рішення дозволяє уникнути традиційних технічних проблем, як-от втрата каталізатора або зворотні реакції, що зменшують ефективність.

Система вже пройшла випробування у відкритому середовищі: дослідники встановили установку площею 1 м², яка стабільно функціонувала понад два місяці, включно з використанням морської та звичайної водопровідної води. Такий підхід демонструє практичність і потенціал масштабування цієї технології.

Раніше вчені розробили екологічний метод розкладання ПЕТ-пластику, що використовує вологу з повітря замість токсичних хімікатів та високих температур.

