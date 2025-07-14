Ще у позаминулому столітті: коли відбувся перший в Україні футбольний матч

Перший футбольний матч в Україні відбувся 14 липня 1894 року. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на журнал "Локальна історія".

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Як проходив перший в Україні футбольний матч

Футбольний матч відбувся в межах Крайової виставки. Місцем проведення став стадіон біля сучасного Стрийського парку у Львові. Подивитися на гру прийшли близько 3 000 людей. Грали команда зі Львова проти команди з Кракова. Обидві команди були у білих футболках, кольором відрізнялися штани – в української команди були сірі, а в польської – сині.

Цікаво, що матч тривав лише 7 хвилин, адже правила тоді були іншими – змагалися до першого голу, який забив другокурсник учительської гімназії Володимир Хомицький. Таким чином львів'яни перемогли і матч закінчився, хоча футболісти з Кракова вимагали реванш.



Володимир Хоміцький / Архівне фото

Хомицький помер на території Заходу Польщі, де опинився після закінчення Другої світової війни і на його могилі встановили плиту з написом: "Першого гола у цьому матчі, і взагалі в історії польського футболу, забив Володимир Хомицький".