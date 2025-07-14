Перший футбольний матч в Україні відбувся 14 липня 1894 року. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на журнал "Локальна історія".
Цікаво Чорновіл засипав могилу руками: хто та чому похований біля входу до Софії Київської
Зараз футбол є найпопулярнішим видом спорту, а матчі збирають на трибунах та біля телеекранів сотні тисяч уболівальників. Історія українського футболу тим часом налічує вже понад 130 років.
Перший футбольний матч в Україні відбувся 14 липня 1894 року. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на журнал "Локальна історія".
Цікаво Чорновіл засипав могилу руками: хто та чому похований біля входу до Софії Київської