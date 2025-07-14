Первый футбольный матч в Украине состоялся 14 июля 1894 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал "Локальная история".
Интересно Черновол засыпал могилу руками: кто и почему похоронен у входа в Софию Киевскую
Сейчас футбол является самым популярным видом спорта, а матчи собирают на трибунах и у телеэкранов сотни тысяч болельщиков. История украинского футбола тем временем насчитывает уже более 130 лет.
Первый футбольный матч в Украине состоялся 14 июля 1894 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал "Локальная история".
Интересно Черновол засыпал могилу руками: кто и почему похоронен у входа в Софию Киевскую