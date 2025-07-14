Первый футбольный матч в Украине состоялся 14 июля 1894 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал "Локальная история".

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Как проходил первый в Украине футбольный матч

Футбольный матч состоялся в рамках Краевой выставки. Местом проведения стал стадион возле современного Стрыйского парка во Львове. Посмотреть на игру пришли около 3 000 человек. Играли команда из Львова против команды из Кракова. Обе команды были в белых футболках, цветом отличались штаны – в украинской команды были серые, а в польской – синие.

Интересно, что матч длился всего 7 минут, ведь правила тогда были другими – соревновались до первого гола, который забил второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий. Таким образом львовяне победили и матч закончился, хотя футболисты из Кракова требовали реванш.



Владимир Хомицкий / Архивное фото

Хомицкий умер на территории Запада Польши, где оказался после окончания Второй мировой войны и на его могиле установили плиту с надписью: "Первый гол в этом матче, и вообще в истории польского футбола, забил Владимир Хомицкий".