"Вашим вухам це може не сподобатись": пілот відповів на найпопулярніші запитання про свою роботу

Український пілот Wizz Air відповів на запитання, які найчастіше хвилюють пасажирів літака. Зокрема, він пояснив, чи варто перейматися через турбулентність, друге коло перед посадкою та дивні звуки в салоні.

Про це у своєму дописі розповідає користувач @dnlvsp у соцмережі Threads.

Дивіться також Українські лижі підкорили світ: чому 80% людей катаються саме на них

На які питання дав відповіді пілот?

Одне з найпоширеніших питань – чи справді потрібно переводити телефон у режим польоту.

Їхати 60 на знак 60 – дійсно важливо? Тут так само приблизно,

– жартівливо пояснив пілот.

Серед аеропортів, які вважаються складними для посадки, пілот назвав Мадейру. Також з "зірочкою", за його словами, є Дортмунд.

Одна з користувачок також поцікавилася, чи безпечно, коли літак одразу після висадки одних людей бере на борт інших і знову вилітає. І чи встигає екіпаж відпочивати.

"Туди-назад літаємо. Іноді втомлюємось. Але це легально", – коротко відповів пілот.

Подекуди робота пілота є досить виснажливою / Фото Unsplash

Не оминули й тему гучного, або занадто тихого зв'язку на борту, через що важко розібрати слова пілота.

Це дійсно відомий недолік. Або говориш тихо, або дуже голосно. Це від мікрофона в кабіні теж залежить,

– пояснив автор допису.

Щодо можливості потрапити в кабіну під час польоту, то тут категорична відповідь "ні". За словами пілота, це заборонено для сторонніх осіб, навіть для родичів чи колег, які не виконують службових обов'язків.

Також пілота запитали, чи зміг би він пересісти на винищувач F-16 у разі потреби. За словами автора допису, опанувати сам літак можливо приблизно за місяць (теорію та практику), однак щоб використовувати його як бойову платформу – потрібні роки підготовки.

Що буде відбуватися у разі позаштатних ситуацій?

Окремо пілот відповів на запитання про те, що буде, якщо комусь стане зле під час перельоту.

За його словами, все залежить від ситуації. У разі панічної атаки чи головного болю – допомогу надасть екіпаж і медики серед пасажирів. Але якщо йдеться про серцевий напад, інсульт або втрату свідомості – літак посадять у найближчому аеропорту.

"Ми будемо на землі дуже швиденько. Але вашим вухам це може не сподобатись", – додав він.

Пілоти мають план дій на випадок позаштатних ситуацій / Фото Unsplash

А якщо посадка з першої спроби не вдається і літак іде на друге коло – хвилюватися не варто.

Все під контролем. Навіть добре, що прийняте рішення не сідати аби як – це ознака справжнього професіоналізму та виконання правил та процедур,

– наголосив пілот.

Також після вдалої посадки пасажири нерідко починають хлопати. Однак, як розповів автор допису, пілоти цього не чують.

Які напої краще уникати під час авіаперельотів?

Як пише Daily Mail із посиланням на слова бортпровідниці, під час авіаперельотів пасажирам варто уникати газованих безалкогольних напоїв. За її словами, через тиск у салоні літака такі напої значно сильніше піняться під час переливання з банки.

У результаті бортпровідникам доводиться чекати, поки осядуть бульбашки, перш ніж долити склянку до кінця. Це сповільнює обслуговування, особливо на переповнених рейсах.

Крім того, газовані напої – не найкращий вибір для самих пасажирів. У салоні літака повітря має низьку вологість, що сприяє зневодненню, а солодкі газовані напої не забезпечують належного рівня гідратації, як це робить вода. Більше того, через знижений тиск на висоті гази в напоях можуть розширюватися у шлунку, викликаючи здуття та дискомфорт.

За словами стюардеси, найкращим варіантом для підтримання водного балансу під час польоту залишається звичайна вода.

Чому бюджетні рейси можуть зіпсувати вашу подорож?

Співзасновник туристичної компанії Flash Pack Лі Томпсон застерігає мандрівників не спокушатися надто дешевими авіаквитками. За його словами, такі рейси часто мають приховані недоліки.

Зокрема незручний час прильоту, багатолюдний паспортний контроль та посадку в аеропортах, розташованих далеко від міста. У результаті туристи витрачають години в чергах і дістаються готелю виснаженими.

Через це перший день подорожі фактично втрачається, а зекономлені гроші обертаються втраченим часом і силами. Експерт радить обирати рейси зі зручним часом прильоту – не надто пізно та з зручним розташуванням готелю для якого не потрібні тривали трансфери.