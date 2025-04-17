Як виглядають традиційні писанки окупованих регіонів України і що вони означають

20 квітня весь християнський світ відзначатиме одне з найбільших свят – Великдень. Проте, на жаль, чимало українців знову зустрінуть цей день в російській окупації.

Все більше людей проявляють інтерес до писанкарства, особливо до традиційних орнаментів, які використовували в регіонах, котрі зараз, на жаль, в окупації. Про традиційні писанки Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини розкаже 24 Канал з посиланням на блог marceline_pysanka у TikTok.

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Блогерка Вікторія напередодні Великодня створила 25 писанок з кожного регіону України. Усі роботи можна побачити у її блозі, а сьогодні ми говоритимемо саме про окуповані території.

Херсонська область

Традиційна писанка для Херсонщини, лівобережжя якої, на жаль, окуповане, має назву "48 клинців". Виконують її у традиційному варіанті з використанням білого, жовтого, червоного, зеленого та чорного кольорів. 48 клинців є давнім символом добробуту, де кожен клинець символізує діяльність людини.

Писанка Херсонщини: дивіться відео

Донецька область

З Донеччини, де зараз тривають важкі бої, відома лише одна традиційна писанка – "Грабельки". Писанка виконана у білому, жовтому, червоному, зеленому та чорному кольорах.

Грабельки є символами води та дощу, якого так часто бракує у степах Донеччини. У давнину люди вірили, що зображуючи грабельки можна викликати очікуваний дощ, аби був урожай.

Писанка Донеччини: дивіться відео

Харківська область

Для писанок Харківщини, північно-східна частина якої все ще в окупації, притаманні чорні або темно-червоні кольори з використанням зеленого, жовтого та білого. Одна з відомих писанок – "Дубове листя". Дарували таку писанку тим, кому бажали міцного здоров'я.

Писанка Харківщини: дивіться відео

Запорізька область

Про писанкарство на території сучасної Запорізької області, більшість якої, на жаль, окупована, збереглося не багато відомостей. Однак точно відомо, що писанки тут писали здавна.

Одна з традиційних писанок, притаманна регіону – теж "Дубове листя", виконала у білому, червоному і чорному кольорах. Тут листя дуба є символом сили та стійкості – як і саме Запоріжжя.

Запорізька писанка: дивіться відео

Луганська область

У Запорізькій та Луганській областях археологи поки не знаходили писанок. Однак в етнографічних працях про Луганщину, яка, на жаль, майже повністю окупована, збереглися традиційні орнаменти. Наприклад, писанка зі Старобільського району виконана у білому, жовтому та червоному кольорах. Основний акцент на ньому – хрест. У християнстві – символ перемоги життя над смертю, у давній українській традиції – символ чотирьох стихій.

Писанка Луганщини: дивіться відео

Крим

У Криму писанок не писали. Проте блогерка Вікторія вирішила поекспериментувати та зобразити традиційний кримськотатарський орнамент Орьнек на писанці. Це доволі складна, але дивовижна робота.

Як би виглядали писанки Криму: дивіться відео

Як виглядають писанки інших регіонів України, можна переглянути на сторінці Вікторії у Tik Tok