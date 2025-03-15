Пісні "Вона" – 30 років: де "Плач Єремії" вперше виконав легендарну пісню
- Пісня "Вона" гурту "Плач Єремії" вперше була виконана та записана 30 років тому у студії "Львівського радіо".
- Архівний запис першого виконання пісні було знайдено відносно нещодавно.
30 років тому світ почув легендарну пісню "Вона" у виконанні гурту "Плач Єремії". Цю пісню знає майже кожен українець, проте історію її появи – далеко не всі.
Слова та музику ще 1989 написав Костянтин Москалець і через 6 років його друг Тарас Чубай та гурт "Плач Єремії" записали цей трек. Як це було – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Тараса Гаврика.
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Де вперше виконали пісню "Вона"
Керівник "Львівського радіо" Андрій Лінік розповів, що вперше гурт "Плач Єремії" виконали свою легендарну пісню саме у студії радіо. Ба більше, саме там пісню і записали. Про це стало відомо не одразу.
В архівах радіо нещодавно знайшли платівку з записами пісень гурту і Лінік надіслав їх композитору та співаку Віктору Морозову, аби той підтвердив автентичність записів. Морозов сказав, що на цій платівці є запис першого виконання пісні "Вона", хоч у переліку на обкладинці цієї назви не було. Спершу ця пісня називалася "Завтра прийде до кімнати".
Андрій Лінік розповідає про історію пісні "Вона": дивіться відео
Перше виконання і запис пісні відбулися 30 років тому. Журналіст Тарас Гаврик порівнює пісню "Вона" з "Червоною рутою" легендарного Володимира Івасюка, адже вона теж настільки популярна, що іноді здається, що є народною.