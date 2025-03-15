Слова и музыку еще в 1989 году написал Константин Москалец и через 6 лет его друг Тарас Чубай и группа "Плач Еремии" записали этот трек. Как это было – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Тараса Гаврика.

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Где впервые исполнили песню "Вона"

Руководитель "Львовского радио" Андрей Линик рассказал, что впервые группа "Плач Иеремии" выполнили свою легендарную песню именно в студии радио. Более того, именно там песню и записали. Об этом стало известно не сразу.

В архивах радио недавно нашли пластинку с записями песен группы и Линик прислал их композитору и певцу Виктору Морозову, чтобы тот подтвердил подлинность записей. Морозов сказал, что на этой пластинке есть запись первого исполнения песни "Вона", хотя в перечне на обложке этого названия не было. Сначала эта песня называлась "Завтра придет в комнату".

Андрей Линик рассказывает об истории песни "Вона": смотрите видео

Первое исполнение и запись песни состоялись 30 лет назад. Журналист Тарас Гаврик сравнивает песню "Она" с "Червоной рутой" легендарного Владимира Ивасюка, ведь она тоже настолько популярна, что иногда кажется, что является народной.