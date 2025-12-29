Ви точно не здогадувались: чому у "Гаррі Поттері" платформа має номер 9 і 3/4

Культові фільми та книги про хлопчика, котрий вижив, подарували світу чимало цікавих персонажів та сюжетних поворотів. Одним із ключових місць, де відбуваються події, є вокзал.

Платформа, з якої відправлявся потяг до Гоґвортсу мала специфічний номер: 9 і 3/4. Про те, чому він був саме таким, пише 24 Канал із посиланням на Ruby the Cat.

Чому платформа мала саме такий номер?

Користувач у мережі спробував пояснити, чому платформа мала номер саме 9 і 3/4. Він навіть показав це ілюстративно.

Умовний поділ платформи: дивіться пост

Цей пост з'явився через ет, що інший користувач висловив нерозуміння, чому номер був саме таким, адже нібито чітко видно, що герої проходять чітко посередині, проте це не так.

Насправді ж історія про Гаррі Поттера має багато нюансів, проте Джоан Роулінг, авторка, продумала все до дрібниць, тому там не було випадкових рішень. Саме так і з номером платформи: він має сенс та називається саме так тому, що герої проходять саме через третю чверть.

Яку фанатську теорію про свою історію любить Джоан Роулінг?

"Мама" Гаррі Поттера Джоан Роулінг часто коментує різні реорії про всесвіт Гаррі Поттера. Наприклад, вона рішуче відкинула теорію про те, що нібито Албус Дамблдор – це Рон Візлі, який за допомогою маховика часу повернувся у минуле, щоб допомогти Гаррі перемогти.

Однак теорію про те, що Дамблдор насправді є Смертю, Роулінг не тільки не відкинула, але й підтвердила, що це так. Саме цю теорію вона назвала улюбленою.

