У темряві та хуртовинах: екстремал без сну й намету пройшов 60 кілометрів Чорногірським хребтом

Мандрівник з Ужгорода Іштван Цап здійснив екстремальний похід засніженими українськими Карпатами. Він самотужки пройшов 60 кілометрів Чорногірським хребтом.

Ужгородець вирішив подолати відстань без намету та термоковдри, пише 24 Канал з посиланням на varosh. Що більше, Іштван Цап навіть відмовився від сну.

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На Говерлу підіймався у темряві

Він усвідомлено йшов без намету і термоковдри, адже запланував пройти всю Чорногору за один "підхід" – без ночівлі й зупинок.

Свій похід він розпочав 2 березня о 23:00 з Лугів, а наступного ранку близько 8:00 був на Піп Івані Чорногірському. Звідти Іштван цілий день йшов по хребту й зустрів захід сонця на Брескулі біля найвищої вершини України Говерли. Говерлу чоловік підкорював вночі за шаленого вітру.

А вже на королеву Карпат – Говерлу прийшлось підійматись у повній темноті, шаленому вітрі та сильній хуртовині, практично наосліп. Піднявся на неї десь о 23:00 і звідти вже треба було ще орієнтовно 20 кілометрів йти, аби через Козьмещик дістатися Ясінів. Прийшов десь о 5 ранку,

– розповів Іштван Цап.



Світанок під горою Піп Іван / Фото Іштвана Цапа

Як погода ускладнила завдання екстремалу

Чоловік пояснив, що вирішив не зупинятися з наметом, оскільки міг передумати продовжувати задумане. Під час походу випав сніг, що тільки ускладнило завдання.

Треба було у снігоступах торувати стежку – складність та енергозатратність ходи множиться в рази. Ввечері вітер посилюється, здіймається хуртовина, і ти йдеш "сліпий" буквально в хмарі…,

– зазначив ужгородець.

Надвечір, коли Іштван вийшов хребтом до гори Туркул (1933 метрів) над озером Несамовите, він мусив ухвалити важливе рішення, як рухатися далі.



"Брат" та "сестра": Петрос та Говерла / Фото Іштвана Цапа

"Хребтом не можна – там один суцільний льодяний карниз, траверсом теж не підходить – занадто круті схили. Довелося спускатися з хребта до озера, а потім знову у найвужчому місці підійматися на хребет під горою Данциж (1855 метрів)", – сказав він.

Як розповів Іштван, рішення він ухвалював довгих 20 хвилин.

"Відтак, відрізок, який влітку займає 15 – 20 хвилин, тепер зайняв у мене 1,5 години", – додав чоловік.

Іштван каже, що його похід у Карпати – це шалена історія, але наголосив, що непідготовленим людям в жодному разі до неї не треба вдаватися.