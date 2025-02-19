Що читають 18-річні українці: з'явилася цікава статистика найпопулярніших книг серед молоді
- В Україні запроваджена програма "єКнига" для 18-річних, яка дозволяє купувати книги за спеціальними заявками.
- Найпопулярнішими книгами серед молоді є твори Колліна Гувера, антології української поезії та інші сучасні бестселери, які можна придбати в книгарнях і видавництвах, що беруть участь у програмі.
Наприкінці 2024 року в Україні почала працювати програма "єКнига" для 18-річних. У лютому підбили підсумки, що читають українці.
Цікава статистика про літературні тренди зібрав Український інститут книги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова. В інституті зібрали 10 книг, які найчастіше купують за програмою "єКнига".
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Найпопулярніші книги серед 18-річних українців
Як розповів Михайло Федоров, загалом українці подали понад 100 тисяч заявок про "єКнигу". Серед найпопулярніших такі книги:
- Коллін Гувер. "Покинь, якщо кохаєш...", книга 1
- "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання"
- "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана"
- Х.Д. Карлтон. "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни"
- Тейлор Дженкінс Рід. "Сім чоловіків Евелін Г’юґо"
- Тіллі Коул. "Тисяча пам’ятних поцілунків"
- Бріанна Вест. "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути"
- Джим Ловлесс. "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш"
- Коллін Гувер. "Залишся, якщо кохаєш...", книга 2
- Пенелопа Дуглас. "Панк 57"
Нагадаємо, що скористатися програмою можуть українці й українки, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му.
Гроші можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.
Придбати літературу можна в таких книгарнях: "Є", "КнигоЛенд", ReadEat, Yakaboo, ePub, Detmir, "Дім Книги", Zlatka. Щодо видавництв, то програма поширюється на: BookChef, "Ранок", "Богдан" і "Фабула".