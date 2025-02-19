Що читають 18-річні українці: з'явилася цікава статистика найпопулярніших книг серед молоді

Наприкінці 2024 року в Україні почала працювати програма "єКнига" для 18-річних. У лютому підбили підсумки, що читають українці.

Цікава статистика про літературні тренди зібрав Український інститут книги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова. В інституті зібрали 10 книг, які найчастіше купують за програмою "єКнига".

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Найпопулярніші книги серед 18-річних українців

Як розповів Михайло Федоров, загалом українці подали понад 100 тисяч заявок про "єКнигу". Серед найпопулярніших такі книги:

Коллін Гувер. "Покинь, якщо кохаєш...", книга 1

"Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання"

"Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана"

Х.Д. Карлтон. "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни"

Тейлор Дженкінс Рід. "Сім чоловіків Евелін Г’юґо"

Тіллі Коул. "Тисяча пам’ятних поцілунків"

Бріанна Вест. "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути"

Джим Ловлесс. "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш"

Коллін Гувер. "Залишся, якщо кохаєш...", книга 2

Пенелопа Дуглас. "Панк 57"

Нагадаємо, що скористатися програмою можуть українці й українки, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му.

Гроші можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Придбати літературу можна в таких книгарнях: "Є", "КнигоЛенд", ReadEat, Yakaboo, ePub, Detmir, "Дім Книги", Zlatka. Щодо видавництв, то програма поширюється на: BookChef, "Ранок", "Богдан" і "Фабула".