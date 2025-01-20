"Тихі п’ятниці": як офісні працівники непомітно перетворюють останній день тижня на вихідний

Все більше офісних працівників у США непомітно перетворюють п’ятниці на день відпочинку замість роботи. Ця тенденція, відома як "тихі п’ятниці", стала своєрідною реакцією на повернення до офісного режиму та втому від напружених графіків.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Чим офісні працівники займаються в п'ятницю

Енні (ім’я змінено) працює в PR-компанії неподалік Денвера. Її роботодавець перевів компанію з віддаленого на гібридний формат, тому тепер вона тричі на тиждень відвідує офіс. Проте п’ятниці проводить удома – і майже не займається роботою.

Замість виконання завдань Енні приділяє час спорту, перегляду серіалів, прогулянкам або навіть катанню на лижах. Вона лише виконує мінімальні обов’язки, тримаючи телефон під рукою на випадок термінових повідомлень.

Якщо від мене очікують повної присутності в офісі, це найменше, що я можу зробити для себе, щоб зберегти якість життя,

– каже Енні.

Хоча зізнається, що все ж побоюється потрапити в незручну ситуацію.

Такий підхід набуває популярності серед працівників, які працюють у гібридному або віддаленому форматі. Дехто навіть використовує різні хитрощі, щоб створити видимість активності онлайн: застосовує програми для імітації руху миші, залишає PowerPoint у режимі презентації або навіть кріпить мишу до вентилятора.

Якщо ж потрібно з’явитися в офісі, працівники вдаються до "кавового бейджингу": вітаються з колегами, випивають каву, а потім повертаються працювати додому.

Працівники приділяють менше часу роботі у п'ятницю / Фото Pexels

Чому "тихі п'ятниці" стали такими популярними

Втома після пандемії, зниження лояльності до роботодавців та прагнення зберегти баланс між роботою і особистим життям стали ключовими факторами поширення цього тренду.

Згідно з даними компанії ActivTrak, у 2024 році працівники закінчували роботу в п’ятницю в середньому на 80 хвилин раніше, ніж кілька років тому. Водночас сервіс OpenTable зафіксував зростання п’ятничних бронювань у ресторанах на 44% порівняно з іншими буднями.

Деякі роботодавці вже адаптувалися до нових реалій, запровадивши політику "без зустрічей" у п’ятниці або навіть офіційно перейшовши на чотириденний робочий тиждень. Співробітники таких компаній відзначають, що скорочення робочих днів суттєво знизило рівень стресу.

Втім, гнучкий графік стає дедалі менш доступним. За даними Indeed, кількість вакансій із чотириденним робочим тижнем скоротилася на 42% з кінця 2022 року, а пропозицій із "гнучкими п’ятницями" стало на 18,5% менше.

"Тихі п'ятниці" стають дедалі популярніші / Фото Unsplash

Чому "тихі п'ятниці" доступні не всім

Попри зростаючу популярність "тихих п’ятниць", цей тренд залишається переважно привілеєм офісних працівників. Тим часом зайняті у виробничій та сервісній сферах, як і раніше, змушені дотримуватися стандартного графіка. Водночас розрив між очікуваннями співробітників і вимогами роботодавців продовжує зростати.

На думку експертів, компаніям варто переглянути свої підходи до графіків роботи.

Якщо працівник може завершити всі завдання до четверга, але роботодавець наполягає на присутності в п’ятницю, це знижує довіру і може призвести до пошуку іншої роботи,

– пояснює професор менеджменту Шон Хансен.

Тренд «тихих п’ятниць» підкреслює важливість гнучкості на ринку праці. Якщо роботодавці не адаптуються до цих змін, вони ризикують втратити найцінніших спеціалістів.